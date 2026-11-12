Φορολογικές δηλώσεις: Άλμα 10 δισ. στα εισοδήματα αλλά ένας στους δύο δηλώνει έως 10.000 ευρώ

Οι «φτωχοί», οι εκατομμυριούχοι και η «τσιμπίδα» των τεκμηρίων. Στα 116 δισ. ευρώ τα εισοδήματα και στα 13,9 δισ. ευρώ οι φόροι. Τι αποκαλύπτει η ακτινογραφία των φορολογικών δηλώσεων του 2025.

Στη μία πλευρά της φορολογικής πυραμίδας βρίσκονται πάνω από τους μισούς φορολογούμενους ή για την ακρίβεια 4,769 εκατ. φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ.

Στην άλλη, μόλις 1.233 εμφανίζουν εισοδήματα από 900.000 ευρώ και πάνω. Ανάμεσά τους, εκατομμύρια μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες, αγρότες και εισοδηματίες που είδαν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται αλλά και τον φορολογικό λογαριασμό να φουσκώνει.

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Μάλιστα, για περισσότερους από 1,2 εκατ. φορολογούμενους, η Εφορία υπολόγισε εισοδήματα μεγαλύτερα από αυτά που δήλωσαν, ενεργοποιώντας την «τσιμπίδα» των τεκμηρίων.

Η ακτινογραφία των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν το 2025 (εισοδήματα 2024) δείχνει ότι τα δηλωθέντα εισοδήματα έκαναν άλμα σχεδόν 10 δισ. ευρώ, αγγίζοντας τα 116 δισ. ευρώ από 106,07 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Η αύξηση κατά 9,3% των δηλωθέντων εισοδημάτων συνοδεύτηκε από άνοδο των φόρων με το συνολικό φόρο να φτάνει τα 13,87 δισ. ευρώ από 12,27 δισ. ευρώ το 2024.

Οι επιβαρύνσεις ήταν μεγαλύτερες για 1,2 εκατ. νοικοκυριά που πιάστηκαν στα τεκμήρια τα οποία πρόσθεσαν συνολικά 3,88 δισ. ευρώ στα φορολογητέα εισοδήματά τους.

Η ακτινογραφία των φορολογικών δηλώσεων

Η επεξεργασία της ΑΑΔΕ στις 6.896.253 φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2025 αποκαλύπτει τα εξής:

Το συνολικό εισόδημα που δηλώθηκε από τα φυσικά πρόσωπα ανήλθε στα 115,93 δισ. ευρώ, ενώ το φορολογητέο εισόδημα διαμορφώθηκε στα 119,89 δισ. ευρώ. Τη μερίδα του λέοντος κατέχουν τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία, τα οποία έφθασαν τα 82,93 δισ. ευρώ. Από επιχειρηματική δραστηριότητα δηλώθηκαν 10,99 δισ. ευρώ, από ακίνητη περιουσία 9,28 δισ. ευρώ, ενώ τα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου ανήλθαν σε 10,8 δισ. ευρώ. Οι αγροτικές δραστηριότητες απέφεραν δηλωθέντα εισοδήματα 1,92 δισ. ευρώ. Ο συνολικός φόρος διαμορφώθηκε στα 13,87 δισ. ευρώ, με το μέσο δηλωθέν εισόδημα ανά φορολογική δήλωση να φθάνει τα 16.810 ευρώ και τον μέσο βεβαιωθέντα φόρο τα 2.011 ευρώ.

Οι «φτωχοί» και τα εισοδηματικά «ρετιρέ»

Περισσότεροι από τους μισούς φορολογούμενους, συγκεκριμένα 4.769.821 άτομα ή το 52,1% του συνόλου των 9.153.357 φυσικών προσώπων, εμφανίζουν ατομικό φορολογητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ. Από αυτούς, 1.030.763 δηλώνουν μηδενικό εισόδημα και 348.917 εμφανίζουν ετήσιο εισόδημα κάτω από 1.000 ευρώ. Στην επόμενη εισοδηματική κατηγορία, από 10.000 έως 20.000 ευρώ, βρίσκονται 2.958.581 φορολογούμενοι, ενώ 893.166 δηλώνουν από 20.000 έως 30.000 ευρώ και 372.219 από 30.000 έως 50.000 ευρώ. Όσο ανεβαίνει ο εισοδηματικός πήχης τόσο περιορίζεται ο αριθμός των φορολογουμένων. Πάνω από 50.000 ευρώ δηλώνουν 159.570 άτομα, ενώ μόλις 30.085 εμφανίζουν φορολογητέο εισόδημα που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Ακόμη πιο κλειστό είναι το κλαμπ των υψηλών εισοδημάτων, με 2.191 φορολογούμενους να δηλώνουν από 500.000 ευρώ και πάνω. Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκονται μόλις 1.233 φορολογούμενοι, οι οποίοι εμφανίζουν ετήσια εισοδήματα τουλάχιστον 900.000 ευρώ. Η «παγίδα» των τεκμηρίων Για περισσότερες από μία στις έξι φορολογικές δηλώσεις, το εισόδημα που υπολόγισε η Εφορία ήταν μεγαλύτερο από εκείνο που δηλώθηκε. Συνολικά, 1.209.091 φορολογούμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα τεκμήρια διαβίωσης, έναντι 1.288.038 το προηγούμενο έτος. Το αποτέλεσμα ήταν να προστεθούν περίπου 3,88 δισ. ευρώ στη φορολογητέα ύλη. Στην «τσιμπίδα» των τεκμηρίων πιάστηκαν 433.697 μισθωτοί, 350.004 συνταξιούχοι, 296.284 εισοδηματίες, 69.814 ελεύθεροι επαγγελματίες και 59.292 αγρότες. Τη μεγαλύτερη προσαύξηση εισοδήματος υπέστησαν οι εισοδηματίες, με 1,415 δισ. ευρώ. Ακολούθησαν οι μισθωτοί με 1,045 δισ. ευρώ και οι συνταξιούχοι με 962,08 εκατ. ευρώ. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες η πρόσθετη φορολογητέα ύλη ανήλθε σε 243,38 εκατ. ευρώ και για τους αγρότες σε 215,94 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά αποτελούν επιπλέον εισόδημα που προσδιορίστηκε μέσω τεκμηρίων και όχι πρόσθετο φόρο ίσου ύψους. Οι φορολογούμενοι χωρίς σύζυγο και εξαρτώμενα παιδιά αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία, με περίπου 4,31 εκατομμύρια άτομα και συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα 45,19 δισ. ευρώ. Τα ζευγάρια χωρίς παιδιά ανέρχονται σε 1.334.439, με εισοδήματα περίπου 33,87 δισ. ευρώ. Στις δηλώσεις με ένα παιδί καταγράφονται 618.122 φορολογούμενοι, με συνολικά εισοδήματα 16,6 δισ. ευρώ, ενώ 512.261 φορολογούμενοι με δύο παιδιά δηλώνουν συνολικά 16,54 δισ. ευρώ. Με τρία παιδιά εμφανίζονται 100.732 φορολογούμενοι, με εισοδήματα 3,21 δισ. ευρώ. Σημαντικά μικρότερη είναι η παρουσία των πολύτεκνων οικογενειών στη φορολογική εικόνα. Οι δηλώσεις με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά ανέρχονται σε 20.918. Από αυτές, οι 16.484 αφορούν οικογένειες με τέσσερα παιδιά, οι 2.997 με πέντε παιδιά και οι 1.437 με έξι ή περισσότερα παιδιά.

Τα φορολογικά βάρη

Οι μισθωτοί σηκώνουν τα μεγαλύτερα φορολογικά βάρη. Συνολικά, 2.722.126 μισθωτοί δήλωσαν εισοδήματα 48,12 δισ. ευρώ και επιβαρύνθηκαν με φόρο 5,67 δισ. ευρώ. Οι 2.078.241 συνταξιούχοι εμφάνισαν εισοδήματα 28,36 δισ. ευρώ και επιβαρύνθηκαν με φόρο 2,49 δισ. ευρώ. Τα εισοδήματα αποκλειστικά από επιχειρηματική δραστηριότητα που δήλωσαν 746.113 φορολογούμενοι ανήλθαν σε 10,99 δισ. ευρώ ενώ αν προστεθούν και τα εισοδήματα από τις άλλες πηγές έφτασαν τα 22,65 δισ. ευρώ. Ο συνολικός φόρος μαζί με την προκαταβολή φόρου ανήλθε 4,47 δις. ευρώ. Αντίστοιχα, 267.084 αγρότες δήλωσαν εισοδήματα 4,06 δισ. ευρώ και επιβαρύνθηκαν με φόρο 373,52 εκατ. ευρώ. Οι εισοδηματίες εμφάνισαν συνολικά 12,75 δισ. ευρώ και φόρο 1,6 δισ. ευρώ.