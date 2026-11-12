Εθνική Ελλάδας: Απίθανο ψαλιδάκι του Τεττέη στην προπόνηση ενόψει Ολλανδίας (vid)

Ο Έλληνας επιθετικός άφησε άφωνους τους συμπαίκτες του με την εκτέλεσή του, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ για το Nations League

Την παράσταση έκλεψε ο Αντρέας Τεττέη στην προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας, πετυχαίνοντας ένα εντυπωσιακό γκολ με ανάποδο ψαλίδι. Ο Έλληνας επιθετικός άφησε άφωνους τους συμπαίκτες του με την εκτέλεσή του, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ.

Ο Τεττέη βρήκε την ευκαιρία να δείξει την εκτελεστική του ικανότητα σε μια προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το κρίσιμο παιχνίδι του Nations League. Το ψαλιδάκι του ήταν τόσο εντυπωσιακό, που προκάλεσε τον ενθουσιασμό όσων βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο.

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Η συγκεκριμένη φάση έγινε γρήγορα το θέμα της προπόνησης, με τον επιθετικό να προσφέρει ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο πριν από τη δοκιμασία της «γαλανόλευκης» στην Ολλανδία.