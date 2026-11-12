Οι αναμετρήσεις πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, συνήθως τις Κυριακές, προσελκύοντας το δικό τους κοινό

Μια ασυνήθιστη εικόνα, η οποία φαίνεται να έχει εξελιχθεί σε εβδομαδιαία συνήθεια, καταγράφεται εδώ και καιρό σε ένα πολυσύχναστο σημείο του Ηρακλείου. Στο παρκάκι της οδού Λεβίνου, στην περιοχή της Θερίσου, διοργανώνονται αυτοσχέδιοι αγώνες μποξ, με συμμετέχοντες, «διαιτητή» και θεατές.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το Cretalive, οι αναμετρήσεις πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, συνήθως τις Κυριακές, προσελκύοντας το δικό τους κοινό. Μάλιστα, φέρεται να προηγούνται ακόμη και αναρτήσεις στο Facebook για την ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τους αγώνες.

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Οι αυτοσχέδιοι αγώνες μποξ

Οι συμμετέχοντες φορούν γάντια του μποξ και κοντά σορτσάκια, ενώ ορισμένοι αγωνίζονται ξυπόλυτοι και άλλοι με αθλητικά παπούτσια. Μπαίνουν στον αυτοσχέδιο αγωνιστικό χώρο και αρχίζουν να ανταλλάσσουν χτυπήματα, σε ένα σημείο όπου λίγες ώρες νωρίτερα παίζουν παιδιά με τους γονείς τους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπάρχει ακόμη και πρόσωπο που αναλαμβάνει χρέη διαιτητή, επιβλέποντας τον χρόνο και την εξέλιξη της αναμέτρησης μέχρι να αναδειχθεί ο νικητής.

Όπως αποτυπώνεται και στο σχετικό βίντεο, οι θεατές έχουν πάρει θέση γύρω από τον χώρο, άλλοι όρθιοι και άλλοι καθισμένοι, παρακολουθώντας με ενδιαφέρον τις αναμετρήσεις.

Οι «τσιλιαδόροι» και οι αντιδράσεις των κατοίκων

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι πληροφορίες ότι οι διοργανωτές λαμβάνουν ακόμη και μέτρα προφύλαξης. Ειδικότερα, φέρεται να υπάρχουν «τσιλιαδόροι», οι οποίοι παρακολουθούν την κίνηση στην περιοχή και ειδοποιούν τους συμμετέχοντες σε περίπτωση που εμφανιστεί περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση που, όπως αναφέρουν, έχει πλέον παγιωθεί. Οι φωνές, η ένταση και τα χτυπήματα κατά τη διάρκεια των αγώνων προκαλούν αναστάτωση στη γειτονιά, με τους περίοικους να δυσκολεύονται να αντιδράσουν σε μια δραστηριότητα που επαναλαμβάνεται σε εβδομαδιαία βάση.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν όχι σε κάποιον οργανωμένο αθλητικό χώρο, αλλά σε ένα δημόσιο πάρκο, μέσα σε κατοικημένη περιοχή του Ηρακλείου.