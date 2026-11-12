Ελλάδα

Fight club αλά κρητικά: Αγώνες μποξ σε παρκάκι με… «διαιτητές», θεατές και τσιλιαδόρους

Οι αναμετρήσεις πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, συνήθως τις Κυριακές, προσελκύοντας το δικό τους κοινό

Fight club αλά κρητικά: Αγώνες μποξ σε παρκάκι με… «διαιτητές», θεατές και τσιλιαδόρους
12/11/2026, 14:13
TANEA Newsroom
Σχόλια
2 λεπτά

Μια ασυνήθιστη εικόνα, η οποία φαίνεται να έχει εξελιχθεί σε εβδομαδιαία συνήθεια, καταγράφεται εδώ και καιρό σε ένα πολυσύχναστο σημείο του Ηρακλείου. Στο παρκάκι της οδού Λεβίνου, στην περιοχή της Θερίσου, διοργανώνονται αυτοσχέδιοι αγώνες μποξ, με συμμετέχοντες, «διαιτητή» και θεατές.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το Cretalive, οι αναμετρήσεις πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, συνήθως τις Κυριακές, προσελκύοντας το δικό τους κοινό. Μάλιστα, φέρεται να προηγούνται ακόμη και αναρτήσεις στο Facebook για την ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τους αγώνες.

Οι αυτοσχέδιοι αγώνες μποξ

Οι συμμετέχοντες φορούν γάντια του μποξ και κοντά σορτσάκια, ενώ ορισμένοι αγωνίζονται ξυπόλυτοι και άλλοι με αθλητικά παπούτσια. Μπαίνουν στον αυτοσχέδιο αγωνιστικό χώρο και αρχίζουν να ανταλλάσσουν χτυπήματα, σε ένα σημείο όπου λίγες ώρες νωρίτερα παίζουν παιδιά με τους γονείς τους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπάρχει ακόμη και πρόσωπο που αναλαμβάνει χρέη διαιτητή, επιβλέποντας τον χρόνο και την εξέλιξη της αναμέτρησης μέχρι να αναδειχθεί ο νικητής.

Όπως αποτυπώνεται και στο σχετικό βίντεο, οι θεατές έχουν πάρει θέση γύρω από τον χώρο, άλλοι όρθιοι και άλλοι καθισμένοι, παρακολουθώντας με ενδιαφέρον τις αναμετρήσεις.

Οι «τσιλιαδόροι» και οι αντιδράσεις των κατοίκων

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι πληροφορίες ότι οι διοργανωτές λαμβάνουν ακόμη και μέτρα προφύλαξης. Ειδικότερα, φέρεται να υπάρχουν «τσιλιαδόροι», οι οποίοι παρακολουθούν την κίνηση στην περιοχή και ειδοποιούν τους συμμετέχοντες σε περίπτωση που εμφανιστεί περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση που, όπως αναφέρουν, έχει πλέον παγιωθεί. Οι φωνές, η ένταση και τα χτυπήματα κατά τη διάρκεια των αγώνων προκαλούν αναστάτωση στη γειτονιά, με τους περίοικους να δυσκολεύονται να αντιδράσουν σε μια δραστηριότητα που επαναλαμβάνεται σε εβδομαδιαία βάση.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν όχι σε κάποιον οργανωμένο αθλητικό χώρο, αλλά σε ένα δημόσιο πάρκο, μέσα σε κατοικημένη περιοχή του Ηρακλείου.

Go Deeper

Ηράκλειο Κρήτη μποξ ρινγκ

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Κορυδαλλός: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης στο σύστημα ανίχνευσης αερίων του 1ου ΕΠΑΛ
  2. EuroLeague: Η βαθμολογία μετά τους αγώνες της Πέμπτης για την 11η αγωνιστική
  3. EuroLeague: Η Ζαλγκίρις πέρασε από το Μιλάνο με τρομακτικό Βαλαντσιούνας (83-86), άνετη νίκη για τη Βαλένθια (102-87) και ξέσπασμα της Ρεάλ (105-84)

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Ελλάδα

Cookies