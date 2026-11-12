Η παρέμβαση αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Νέα οικονομική παρέμβαση ύψους 32 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ακτοπλοΐας προωθεί η κυβέρνηση, με στόχο να περιορίσει τις επιπτώσεις από την αύξηση του κόστους των καυσίμων και να συμβάλει στη συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων. Το μέτρο αφορά τις ακτοπλοϊκές εταιρείες που εξυπηρετούν τόσο τις ελεύθερες γραμμές όσο και τις γραμμές δημόσιας υπηρεσίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη θαλάσσια σύνδεση των νησιών.

Η παρέμβαση αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνεργασία με τους θεσμικούς εκπροσώπους του κλάδου. Εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη στήριξη της ακτοπλοΐας και της νησιωτικότητας, μετά και τις σχετικές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

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Σε δήλωσή του, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, υπογράμμισε τη σημασία της ακτοπλοΐας για την καθημερινότητα των νησιωτών και επισήμανε ότι το αυξημένο κόστος των καυσίμων ασκεί σημαντικές πιέσεις στις εταιρείες. Όπως ανέφερε, η νέα ενίσχυση αποσκοπεί στον περιορισμό αυτών των επιβαρύνσεων, ώστε να συγκρατηθεί το κόστος των ακτοπλοϊκών μεταφορών και να στηριχθούν οι κάτοικοι των νησιών.

Επιδότηση 0,16 ευρώ ανά λίτρο ναυτιλιακού καυσίμου

Ειδικότερα, το μέτρο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 0,16 ευρώ ανά λίτρο ναυτιλιακού καυσίμου για τις προμήθειες που θα πραγματοποιηθούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Δικαιούχοι θα είναι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες που εκτελούν δρομολόγια ελεύθερης δρομολόγησης, καθώς και εκείνες που εξυπηρετούν γραμμές δημόσιας υπηρεσίας, γνωστές ως άγονες γραμμές.

Για την εφαρμογή του μέτρου βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία μεταξύ των δύο υπουργείων και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Στόχος είναι η δημιουργία πλήρως ηλεκτρονικής διαδικασίας για την υποβολή των αιτήσεων, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την καταβολή της ενίσχυσης, με ηλεκτρονική διασταύρωση των σχετικών παραστατικών.

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Η ενεργοποίηση της παρέμβασης θα πραγματοποιηθεί μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού κρατικών ενισχύσεων METSAF, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα παράτασης του μέτρου, εφόσον συνεχιστεί η κρίση στις τιμές των καυσίμων και παραμείνει σε ισχύ το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Πακέτο ενισχύσεων έως 92 εκατ. ευρώ για την ακτοπλοΐα

Η νέα παρέμβαση των 32 εκατ. ευρώ έρχεται να προστεθεί στο μέτρο που έχει ήδη θεσμοθετηθεί για πρώτη φορά φέτος, με προϋπολογισμό έως 60 εκατ. ευρώ, για την αποζημίωση των ακτοπλοϊκών εταιρειών λόγω των υποχρεωτικών εκπτώσεων που παρέχουν στους επιβάτες.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, οι δύο παρεμβάσεις διαμορφώνουν ένα συνολικό πακέτο ενισχύσεων ύψους έως 92 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η διατήρηση της βιωσιμότητας του ακτοπλοϊκού δικτύου και η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των νησιών, σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να επιβαρύνει τη λειτουργία των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων.

Η κυβέρνηση συνδέει τις παρεμβάσεις με την προσπάθεια συγκράτησης των τιμών των εισιτηρίων για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι, παρά τις πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση.