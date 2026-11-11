Υπόθεση Τσαβδαρίδη: Πολιτική θύελλα για τη μοριοδότηση της κόρης του – Βαρύ το κλίμα στο Μαξίμου

Η υπόθεση Τσαβδαρίδη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις μετά τις καταγγελίες γονέων αθλητριών της Πυλαίας, σύμφωνα με τις οποίες η κόρη του Λάζαρου Τσαβδαρίδη εμφανιζόταν στα φύλλα αγώνα της ομάδας χωρίς να έχει ουσιαστική αγωνιστική συμμετοχή.

Κατά τις ίδιες καταγγελίες, η ένταξή της στο σωματείο αποσκοπούσε στην εξασφάλιση της πρόσθετης μοριοδότησης που προβλέπεται για αθλητές και αθλήτριες με διακρίσεις, ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ο υφυπουργός απορρίπτει τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι η κόρη του ήταν νόμιμα εγγεγραμμένη αθλήτρια και συμμετείχε στους αγώνες της ομάδας.

«Ο κ. Τσαβδαρίδης θα έπρεπε ήδη να έχει αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες»

Το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του υφυπουργού Ανάπτυξης, συνδέοντας την υπόθεση με ζητήματα αξιοκρατίας και άσκησης της εξουσίας.

«Οι απαντήσεις του κ. Τσαβδαρίδη στις καταγγελίες εικονοποιούν την αναξιοκρατική αλαζονική αντίληψη άσκησης εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Τσαβδαρίδης θα έπρεπε ήδη να έχει αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες», αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η Χαριλάου Τρικούπη θέτει ευθέως ζήτημα πολιτικής ευθύνης του υφυπουργού, θεωρώντας ανεπαρκείς τις εξηγήσεις που έχει δώσει για τη συμμετοχή της κόρης του στην ομάδα χάντμπολ.

«Αν κάτι δείχνει το σκάνδαλο Τσαβδαρίδη είναι ότι με ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη η διαφθορά έχει πλέον απλωθεί σε όλη την έκταση της κυβέρνησης και σε κάθε σημείο της ελληνικής κοινωνίας».Ο κύριος Μητσοτάκης αν έχει ίχνος ντροπής για τον υπουργό του, οφείλει άμεσα να στείλει στο σπίτι του αλλά και στον εισαγγελέα», δήλωσε με τη σειρά της η ΕΛ.Α.Σ.

Βαρύ το κλίμα στο Μέγαρο Μαξίμου

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έως και αυτή την ώρα παραμένει ανοιχτός ο δρόμος της εξόδου από το κυβερνητικό σχήμα για τον υφυπουργό.

Εξελίξεις δεν αναμένονται μέσα στη νύχτα, όμως αύριο, Πέμπτη, προδιαγράφεται ότι θα ληφθεί απόφαση για την τελική διαχείριση του θέματος.

Σημειώνεται πως για αύριο το απόγευμα είναι προγραμματισμένη μια επίσκεψη του υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη (μαζί με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά) στη Λάρισα για την ετήσια συνέλευση των μελών Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ).