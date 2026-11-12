ΕΛΑΣ για παραίτηση Τσαβδαρίδη: «Άλλο ένα σκάνδαλο στον σωρό των σκανδάλων, άλλη μια παραίτηση – Η ίδια κυβέρνηση»

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρακολουθεί τη διαφθορά. Είναι ο αρχιερέας της» υποστήριξε στην ανακοίνωση η Θεώνη Κουφονικολάκου μετά την παραίτηση του υφυπουργού

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Λύσης (ΕΛ.ΑΣ.), Θεώνη Κουφονικολάκου, με αφορμή την παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, κάνοντας λόγο για «άλλο ένα σκάνδαλο στον σωρό των σκανδάλων».

Στη δήλωσή της, η κ. Κουφονικολάκου εστιάζει στις καταγγελίες προπονητή περί αποκλεισμού δύο αθλητριών από αποστολή προκειμένου να ευνοηθεί η κόρη του παραιτηθέντος υφυπουργού, κατηγορώντας την κυβέρνηση για ευνοιοκρατία και εξυπηρέτηση «γαλάζιων» παιδιών εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας, ενώ καταλήγει ζητώντας την άμεση προσφυγή στις κάλπες.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης έφυγε. Αφού, όμως, προσπάθησε να μας πείσει ότι δεν καταλάβαμε καλά. Ότι η κόρη του “πέρασε με το σπαθί της”. Ότι τα μόρια δεν τα χρησιμοποίησε. Ότι δεν ξέρει καν για ποιο πράγμα κατηγορείται.

Ο προπονητής καταγγέλλει ότι δύο αθλήτριες έμειναν εκτός αποστολής, για να χωρέσει το παιδί του υφυπουργού. Δύο κορίτσια που πάλευαν στις προπονήσεις έμειναν εκτός για να ευνοηθεί ένα άλλο παιδί από το σωστό γαλάζιο σπίτι.

Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουν. Αυτή προσπαθούν να κρατήσουν με νύχια και με δόντια. Για τα δικά τους παιδιά υπάρχει πάντα μία θέση, για τα παιδιά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, πάντα λείπει μία. Τα δικά τους στελέχη στις παροχές, στα προγράμματα, στους μηχανισμούς. Όλοι οι άλλοι στην ουρά. Χθες ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά ήρθαν τα πτυχία. Σήμερα τα μόρια. Αύριο κάτι άλλο.

Βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον. Φορτώνουν το κόστος στους πολίτες. Και μετά μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Ο υφυπουργός φεύγει. Το σύστημα μένει. Γιατί η ηθική φτώχεια δεν ξεκινά από έναν υφυπουργό. Ξεκινά από την κορυφή. Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρακολουθεί τη διαφθορά. Είναι ο αρχιερέας της. Και έπρεπε ήδη να έχει στήσει κάλπες.