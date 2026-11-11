Ο υφυπουργός δήλωσε ότι παρακολουθεί από την προηγούμενη ημέρα τα σχετικά δημοσιεύματα και διερωτήθηκε δημόσια για ποιο αδίκημα κατηγορείται

Κατηγορηματικά διέψευσε το πρωί της Τετάρτης ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, τις καταγγελίες που δημοσιοποιήθηκαν την προηγούμενη ημέρα και σύμφωνα με τις οποίες η κόρη του φέρεται να είχε δηλωθεί ως αθλήτρια σε σύλλογο χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας, προκειμένου να εξασφαλίσει επιπλέον μόρια στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή της σε πανεπιστημιακή σχολή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο κ. Τσαβδαρίδης υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως τόνισε, η κόρη του εισήχθη στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα αποκλειστικά με τη βαθμολογία που συγκέντρωσε στις Πανελλαδικές και χωρίς να χρησιμοποιήσει πρόσθετη μοριοδότηση λόγω αθλητικών διακρίσεων.

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«Με το σπαθί της κατάφερε να περάσει»

Ο υφυπουργός δήλωσε ότι παρακολουθεί από την προηγούμενη ημέρα τα σχετικά δημοσιεύματα και διερωτήθηκε δημόσια για ποιο αδίκημα κατηγορείται.

«Παρακολουθώ από χθες τα σχετικά δημοσιεύματα και το πρώτο πράγμα που αισθάνομαι την ανάγκη να ρωτήσω δημόσια είναι το εξής: Τελικά για ποιο πράγμα κατηγορούμαι και ποιο είναι τελικά το αδίκημα που μου προσάπτουν; Γιατί εάν κατηγορούμαι για το ότι η κόρη μου ήταν αθλήτρια για να πάρει μια επιπλέον μοριοδότηση και να εγγραφεί σε κάποια σχολή ελληνικού πανεπιστημίου, θα πρέπει ευθύς εξαρχής να ξεκαθαρίσω ότι η κόρη μου ουδέποτε έκανε χρήση επιπλέον μοριοδότησης για να εισαχθεί σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Η κόρη μου συμμετείχε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις όπως κάθε παιδί της γενιάς της. Διάβασε, κόπιασε και με το σπαθί της κατάφερε να περάσει στο Τμήμα Γεωπονίας στο Πανεπιστήμιο Λάρισας, με τη δική της αποκλειστικά βαθμολογία», ανέφερε.

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Στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι η κόρη του εγγράφηκε στο Τμήμα Γεωπονίας, αλλά δεν παρακολούθησε ποτέ μαθήματα εκεί, καθώς σήμερα φοιτά στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

«Ενώ γράφτηκε στη Σχολή Γεωπονίας, δεν φοίτησε ποτέ σε αυτήν ούτε φοιτά και σήμερα. Βρίσκεται και φοιτά στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Κανένα παιδί καμίας ελληνικής οικογένειας δεν στερήθηκε θέση εισαγωγής», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις καταγγελίες περί παρέμβασής του για την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου, ο υφυπουργός τις απέρριψε κατηγορηματικά, δηλώνοντας ότι είναι διαθέσιμος να δώσει εξηγήσεις σε κάθε αρμόδια αρχή.

«Εάν με κατηγορούν ότι υπάρχει μια παρέμβαση εκ μέρους μου για να υπάρξει μια οικονομική ενίσχυση του συλλόγου, το διαψεύδω κατηγορηματικά και βρίσκομαι στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής για να δώσω οποιαδήποτε εξήγηση. Καταλαβαίνω και έχω πλήρη επίγνωση της θέσης μου. Είναι θεμιτό, ως δημόσιο πρόσωπο να υπόκειμαι σε κριτική και έλεγχο. Είναι εξίσου σεβαστό όμως, από την άλλη πλευρά, να προστατεύεται η προσωπικότητα και η ιδιωτικότητα των παιδιών μας. Τα παιδιά να μη γίνονται παράπλευρες απώλειες μιας δημόσιας αντιπαράθεσης», ανέφερε.

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Σε σχέση με τον ισχυρισμό ότι η κόρη του δεν είχε αγωνιστεί ποτέ με τη συγκεκριμένη ομάδα, ο κ. Τσαβδαρίδης υποστήριξε ότι είχε συμμετάσχει κανονικά σε αγώνες, αν και όχι σε όλους, καθώς αυτό αποτελούσε επιλογή του προπονητή της.

«Αγωνίστηκε, όχι σε όλους τους αγώνες, καθώς αυτό ήταν επιλογή του προπονητή της. Ήταν νόμιμα αθλήτρια, με δελτίο που είχε εκδοθεί από την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «επιφυλάσσομαι όλων των νομίμων δικαιωμάτων μου».

Τι αναφέρει η καταγγελία

Οι καταγγελίες είχαν παρουσιαστεί την Τρίτη σε ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, η 17χρονη κόρη του υφυπουργού φέρεται να είχε δηλωθεί εικονικά ως αθλήτρια σε σύλλογο χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας, με σκοπό να εξασφαλίσει πρόσθετη μοριοδότηση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Το ίδιο ρεπορτάζ ανέφερε ότι η ανήλικη εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε γήπεδο τον Νοέμβριο του 2025, όταν το όνομά της συμπεριλήφθηκε σε φύλλο αγώνα. Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, η συμμετοχή της είχε ως αποτέλεσμα να μείνουν εκτός αποστολής αθλήτριες που προπονούνταν κανονικά με την ομάδα.

Οι καταγγέλλοντες έκαναν λόγο για εικονική εγγραφή, υποστηρίζοντας ότι πίσω από αυτήν βρισκόταν ο υφυπουργός Ανάπτυξης. Ο ίδιος, από την πλευρά του, αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες.