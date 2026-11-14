Smart City Expo 2026: Η Αθήνα στη Βαρκελώνη – Οι 13 ψηφιακές εφαρμογές που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών

Οι ψηφιακές λύσεις που παρουσιάστηκαν υλοποιήθηκαν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω του προγράμματος Ελλάδα 2.0, αλλά και με ίδιους πόρους του Δήμου μέσω της ΔΑΕΜ

Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων πρωταγωνίστησαν στη Smart City Expo World Congress 2026, στη Βαρκελώνη. Από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου 2026, ο Δήμος Αθηναίων μέσω της ΔΑΕΜ Α.Ε. συμμετείχε με περίπτερο στη μεγαλύτερη και πιο σημαντική διεθνή έκθεση και συνέδριο στον κόσμο για τις έξυπνες πόλεις και την αστική καινοτομία, Για πρώτη φορά -στο πλαίσιο της ελληνικής συμμετοχής της Enterprise Greece- ο Δήμος είχε ενεργό παρουσία σε διεθνή έκθεση έξυπνων πόλεων, παρουσιάζοντας λύσεις προηγμένης τεχνολογίας που εξυπηρετούν ήδη τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις εφαρμογές AthensWay, AthensCharge, Parkout, SafeAthens, Athens Civil Alert, Novoville, OpenCouncil, Athens Gov, AthensTrees, Athens Maps, Athens Hub, Καθαρή Αθήνα και Έξυπνα Σχολεία. Παρουσιάστηκαν επίσης οι υπηρεσίες των δημοτικών parking Κοτζιά, Βαρβακείου και Κλαυθμώνος, τα κοινόχρηστα ποδήλατα και ο έλεγχος πρόσβασης οχημάτων. Το οικοσύστημα αυτό, αναπτύσσεται στο πλαίσιο της ψηφιακής στρατηγικής της Δημοτικής Αρχής του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, με στόχο υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών.

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Στην κατεύθυνση αυτή, καλύπτει την κινητικότητα και τη στάθμευση, τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, την ασφάλεια, τα αιτήματα των πολιτών, τη συμμετοχή στις αποφάσεις, την καθαριότητα, το πράσινο και την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας στα σχολεία.

Τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια και διεθνής ανταλλαγή εμπειριών

Στο περίπτερο της έκθεσης οι επισκέπτες μπορούσαν να μάθουν περισσότερα για τις εφαρμογές και τα πληροφοριακά συστήματα που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω του προγράμματος Ελλάδα 2.0, αλλά και με ίδιους πόρους του Δήμου μέσω της ΔΑΕΜ. Οι εφαρμογές ενσωματώνουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για πιο άμεση ενημέρωση και εξυπηρέτηση.

Ο Πρόεδρος της ΔΑΕΜ Α.Ε., Βασίλειος Μπόκος, δήλωσε: «Η παρουσία της ΔΑΕΜ και του Δήμου Αθηναίων στη Βαρκελώνη, στο κορυφαίο παγκόσμιο γεγονός για τις Έξυπνες Πόλεις, επιβεβαιώνει τη σταθερή μας δέσμευση στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής λειτουργίας του Δήμου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων και, πρωτίστως, στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Παράλληλα, θέτουμε ως απόλυτη προτεραιότητα την αυστηρή κανονιστική συμμόρφωση και την ισχυρή κυβερνοασφάλεια, επενδύοντας σε κατάλληλα προετοιμασμένες ομάδες, ώστε η πρωτεύουσα να αποτελεί πρότυπο ασφαλούς και καινοτόμου δημόσιας διοίκησης».

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Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους πόλεων και δημοτικών φορέων από τη Νέα Υόρκη, το Τορόντο, τη Μαδρίτη και το Αμβούργο, καθώς και με συμμετέχοντες από πολλές χώρες. Συζητήθηκαν κοινές προκλήσεις όπως, η διασύνδεση των υπηρεσιών, οι βιώσιμες μετακινήσεις, η ασφάλεια, η αξιοποίηση των δεδομένων και η ανάπτυξη τεχνολογίας προσβάσιμης σε όλους. Οι επαφές έδωσαν στην Αθήνα τη δυνατότητα να μοιραστεί την εμπειρία της και να ανταλλάξει πρακτικές για μια βιώσιμη και ευφυή πρωτεύουσα.

DAEM Talks: Οι πολίτες στο επίκεντρο της βελτίωσης των ψηφιακών υπηρεσιών

Το DAEM Talks, η ενότητα μικρών συζητήσεων μαζί με συνεργάτες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ανέδειξε ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα. Ανάμεσά τους, η διαλειτουργικότητα, η τεχνητή νοημοσύνη στη δημόσια διοίκηση, η κυβερνοασφάλεια, η βιώσιμη κινητικότητα και η συμμετοχή των πολιτών. Παράλληλα, έδωσε βήμα στην ελληνική τεχνογνωσία και την ανταλλαγή εμπειριών και προτάσεων.

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Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ Α.Ε., Λάζαρος Καραούλης, μίλησε στο πάνελ «What Does It Really Take to Connect the City of the Future?» στο AI X Cities Stage, στην ενότητα Urban Connectivity & IoT, εκπροσωπώντας τον Δήμο Αθηναίων και μιλώντας εκ μέρους του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Τη συζήτηση συντόνισε η Cristina Bueti, Counsellor της International Telecommunication Union. Συμμετείχαν επίσης η Briana Garcia, Program Manager for Smart Cities and IoT στο New York City Office of Technology and Innovation, ο καθηγητής Michael Prange από το Kiel University of Applied Sciences και η Elisabeta Mihailescu, επικεφαλής της Public Sector Division της Orange Romania. Η παρουσία της Briana Garcia μετέφερε στη συζήτηση την εμπειρία της Νέας Υόρκης και ενίσχυσε την ανταλλαγή πρακτικών ανάμεσα σε πόλεις με διαφορετικές κλίμακες και κοινές ανάγκες.

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Ο Λάζαρος Καραούλης τόνισε ότι η διαλειτουργικότητα χρειάζεται πολιτική βούληση, ισχυρή ηγεσία και συνεργασία υπηρεσιών και συστημάτων. Η συμμετοχή των πολιτών στον σχεδιασμό και τη δοκιμή βοηθά να δημιουργούνται εφαρμογές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Από τις ψηφιακές υπηρεσίες στις έξυπνες υποδομές: Η Αθήνα αλλάζει την καθημερινότητα των πολιτών

Το AthensWay, έπειτα από τριετή σχεδιασμό, συνδυάζει ελεγχόμενη στάθμευση, δημοτικά parking και ενημέρωση λεωφορείων. Το AthensCharge εξυπηρετεί πάνω από 1.000 χρήστες ενώ παρείχε 1 GWh ενέργειας για φόρτιση την προηγούμενη χρονιά. Τα Athens Gov, OpenCouncil, Novoville και το λογισμικό Νοιάζομαι υποστηρίζουν ψηφιακά ραντεβού και αιτήματα, συμμετοχή στις αποφάσεις και κοινωνικές υπηρεσίες. Ο αντίκτυπος φαίνεται και στον χρόνο που εξοικονομούν οι πολίτες.

Στις πιλοτικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται ένα προσβάσιμο superblock γύρω από το 21ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών «Λέλα Καραγιάννη, η πεζοδρόμηση της οδού Αθηνάς για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις, το φωτοβολταϊκό απορριμματοφόρο SolarMove και η δημοτική συγκοινωνία με τέσσερις γραμμές και 144 στάσεις με χρηματοδότηση από το κλιματικό ταμείο.