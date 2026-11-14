Την ενημέρωση που ζήτησαν σχετικά με το καλώδιο και την επίδοση της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης προς Άγκυρα και Κάιρο θα έχουν σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών οι αρχηγοί κοινοβουλευτικών κομμάτων με πρώτο τον Νίκο Ανδρουλάκη, έπειτα από την πολιτική αντιπαράθεση που πυροδοτήθηκε με φόντο τον απόπλου του πλοίου και τη δήθεν τουρκική «συγκατάθεση» προς το Παρίσι για τις θαλάσσιες έρευνες του «Abeille Marengo».

Στην κατ’ ιδίαν ενημέρωση από τον Γιώργο Γεραπετρίτη δεν προβλέπεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η επίδειξη της ρηματικής διακοίνωσης των Γάλλων, καθώς το υπουργείο Εξωτερικών δεν διαθέτει το εν λόγω κείμενο σε φυσικό αντίγραφο.

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Όπως επισημαίνεται από την ελληνική πλευρά, η ρηματική διακοίνωση των Γάλλων αφορά αλληλογραφία μεταξύ τρίτων κρατών και η δημοσιοποίησή της θα οδηγούσε σε μείζον διπλωματικό επεισόδιο. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ωστόσο, προτίθεται να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης στον βαθμό που το γνωρίζει, ενώ ανοικτός εμφανίζεται και στην προοπτική ενημέρωσης και άλλων πολιτικών αρχηγών που θα το ζητήσουν, οι οποίοι ηγούνται κομμάτων που βρίσκονται εκτός Βουλής. Οπως είναι η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν θα υποβάλει σχετικό αίτημα, σε αντίθεση με τη Μαρία Καρυστιανού που θα αδράξει την ευκαιρία και θα ζητήσει από τον Γιώργο Γεραπετρίτη ενημέρωση.

Σχετικά με το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης – που το Παρίσι επέδωσε με την ίδια διατύπωση και στην Αγκυρα και στο Κάιρο –, όπως αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ» δεν εμπεριέχει το σύνολο των συντεταγμένων του πλοίου που ανακοινώνονται στην ελληνική NAVTEX.

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Το επίμαχο κείμενο του διπλωματικού εγγράφου περιορίζεται στο να ενημερώσει για την αρχή και το τέλος της διαδρομής του γαλλικού πλοίου, ξεκαθαρίζοντας, παράλληλα, ρητά πως δεν αποτελεί αίτημα αδειοδότησης.

Στη ρηματική διακοίνωση δεν αναφέρεται καμία λεπτομέρεια για την πορεία του «Abeille Marengo», πέραν του σταθμού αφετηρίας και του καταληκτικού σημείου των ερευνών, με τη ρητή αναφορά ότι δεν πρόκειται για αίτημα έκδοσης NAVTEX από την τουρκική πλευρά. Στο σύντομο κείμενο των Γάλλων αναφέρεται πως η ενημέρωση γίνεται χωρίς να υπάρχει υποχρέωση, για λόγους «αβροφροσύνης» και χωρίς να σημαίνει πως η Γαλλία με αυτόν τον τρόπο παίρνει θέση σε νομικά ζητήματα διαφιλονικούμενων περιοχών.

Ως προς τις πληροφορίες που παρείχε η ρηματική διακοίνωση σε Τούρκους και Αιγύπτιους, γινόταν επιπλέον γνωστό πως το πλοίο θα αναχωρούσε από το Ηράκλειο, με τις εργασίες του να έχουν διάρκεια τεσσάρων μηνών. Οπως έχει διαρρεύσει, η τουρκική πλευρά απάντησε στο εν λόγω κείμενο καθώς δεν έμεινε ικανοποιημένη από τη διατύπωση, αποτυπώνοντας σε ρηματική διακοίνωση τη δήθεν συγκατάθεσή της για το έργο (χωρίς να της έχει ζητηθεί) και την ανάγκη συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο. Την ίδια ώρα, τουρκικές πηγές διεμήνυαν πως «εμπόδισαν την προσπάθεια της Ελλάδας να δημιουργήσει τετελεσμένα», προφανώς απευθυνόμενοι και στο εσωτερικό τους ακροατήριο.

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Άτυπες συνομιλίες

Απαντώντας στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο των Αθηνών που διχάζεται γύρω από το κατά πόσο ήταν αναγκαίο να ενημερώσει το Παρίσι την Αγκυρα για ένα έργο αδειοδοτούμενο από τις ελληνικές και τις κυπριακές Αρχές, ο Βαγγέλης Βενιζέλος εξήγησε πως η Γαλλία έχει οικονομικά συμφέροντα πια στο καλώδιο, άρα εύλογα ανέλαβε πολιτικό ρόλο προκειμένου να προστατεύσει το εν λόγω έργο από πιθανή παράνομη παρεμπόδισή του από την Τουρκία, η οποία όλο το προηγούμενο διάστημα τασσόταν εναντίον του. Λόγω των εν εξελίξει διεργασιών πάντως, και όπως φάνηκε ήδη από το Δουβλίνο, όπου Μητσοτάκης, Χριστοδουλίδης και Μακρόν είχαν άτυπες συνομιλίες σχετικά με τον GSI, οι τρεις χώρες είναι σαφές πως θα βρίσκονται προσεχώς και σε όλα τα επίπεδα σε στενή επαφή προκειμένου να διασφαλίζουν τον συντονισμό των κινήσεων επί του πεδίου.