«Πιστεύω ότι κάπου υπάρχει ένα μας παιδί» δήλωσε στην εκπομπή "Mega non stop" καταγγέλουσα - Στο εδώλιο κάθονται συνολικά 33 κατηγορούμενοι αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες

Ανοίγει ξανά ο δικαστικός φάκελος της πολύκροτης υπόθεσης με επίκεντρο κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά, που συγκλόνισε το πανελλήνιο το 2023. Στο εδώλιο κάθονται συνολικά 33 κατηγορούμενοι αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες, την ώρα που γυναίκες-θύματα περιγράφουν τον Γολγοθά που βίωσαν, καταγγέλλοντας εικονικές διαδικασίες και απώλεια δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Η ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνει εκατοντάδες καταγγελίες γυναικών, ενώ περισσότεροι από 300 μάρτυρες έχουν κληθεί να καταθέσουν. Το βαρύ κατηγορητήριο, όπως αποκάλυψε δικηγόρος στην εκπομπή Mega Non Stop περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων, της απάτης και της παράνομης διακίνησης γενετικού υλικού.

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Η υπόθεση έχει λάβει και διεθνείς διαστάσεις, προκαλώντας έντονη αίσθηση στην Αυστραλία, καθώς τουλάχιστον 37 πολίτες ή ζευγάρια φέρονται να έπεσαν θύματα του δικτύου, καταβάλλοντας υπέρογκα χρηματικά ποσά με την ελπίδα να αποκτήσουν παιδί. Ανάμεσα στις καταγγελίες που προκαλούν αποτροπιασμό περιλαμβάνονται ισχυρισμοί για εικονικές εμβρυομεταφορές, κλοπή ωαρίων χωρίς συγκατάθεση, ακόμη και παράνομες υιοθεσίες έναντι αδρής αμοιβής.

«Εκ των υστέρων έμαθα ότι ήταν εικονικές»



Mια από τις καταγγέλουσες, η Εύα Σουλιώτη, αποκάλυψε πώς εξαπατήθηκε από το κύκλωμα, περιγράφοντας τη σωματική, ψυχική και οικονομική εξάντληση που υπέστη, στην προσπάθεια να γίνει μητέρα.

«Για να αποκτήσω ένα παιδάκι, ωοληψίες και εμβρυομεταφορές γίνονταν όποτε όριζαν εκείνοι, γιατί εγώ τους είχα εμπιστοσύνη. Πίστευα ότι τηρούσαν τον όρκο που έχουν δώσει στον Ιπποκράτη. Το αποτέλεσμα ήταν να ταλαιπωρούμαι για πολύ καιρό, να εξαντληθώ σωματικά, ψυχικά και οικονομικά, χωρίς να βλέπω αποτέλεσμα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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Όπως αποκαλύπτει, η αλήθεια αποδείχθηκε εφιαλτική για την ίδια: «Εκ των υστέρων έμαθα από την Αστυνομία ότι μου έκαναν εικονικές ωοληψίες και εικονικές εμβρυομεταφορές. Παρ’ όλα αυτά, έπαιρνα τα φάρμακα κανονικά και είναι ισχυρά φάρμακα αυτές οι ορμόνες».

Η ίδια υπολογίζει ότι στις 6 προσπάθειες που έκανε έχασε συνολικά 30.000 ευρώ, εξαπολύοντας δριμύ κατηγορώ κατά των εμπλεκομένων: «Για μένα ήταν απάνθρωποι, γιατί στον βωμό του χρήματος θυσίασαν τα πάντα, θυσίασαν την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Χρειαζόμαστε δικαίωση. Πιστεύω ότι με αυτή τη δίκη θα θωρακιστεί σωστά το πλαίσιο γύρω από την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ώστε να προστατευτούν και τα υπόλοιπα ζευγάρια».

Σημειώνεται ότι η δίκη ξεκίνησε τον Οκτώβριο, ωστόσο διεκόπη λόγω κωλύματος της έδρας και αναμένεται να συνεχιστεί στις 8 Δεκεμβρίου, με τους κατηγορούμενους να αρνούνται κατηγορηματικά όσα τους αποδίδονται.