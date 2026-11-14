Κουφονικολάκου: Η κυβέρνηση ζει σε μια εικονική πραγματικότητα – Στόχος της ΕΛ.Α.Σ. η στρατηγική νίκη επί της ΝΔ και η στήριξη της ελληνικής κοινωνίας

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς στα εθνικά θέματα, την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, τη διαφθορά και την ακρίβεια άσκησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Θεώνη Κουφονικολάκου, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Μεγάλες στιγμές» στον ραδιοφωνικό σταθμό Mega News 104.6 και στις δημοσιογράφους Μυρτώ Λαλιούτη και Ελένη Ευαγγελοδήμου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πολιτικές επιδιώξεις της ΕΛ.Α.Σ., υπογραμμίζοντας ότι ο εκλογικός της στόχος είναι η στρατηγική νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας, ενώ έστειλε μήνυμα διεύρυνσης και συσπείρωσης δυνάμεων ενόψει της εκλογικής προετοιμασίας.

«Είναι βαθιά ανησυχητικό ότι η κυβέρνηση ζει σε μια εικονική πραγματικότητα», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. Θεώνη Κουφονικολάκου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ειδικότερα, για το ζήτημα των ημερών, του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, σημείωσε ότι οι Τούρκοι δηλώνουν πως επέβαλαν τις θέσεις τους, και έθεσε ευθέως το ερώτημα: «Χωρίς τη ρηματική διακοίνωση (της Γαλλίας) θα ήταν δυνατή η εκκίνηση της διαδικασίας;». Όπως είπε, ένα έργο παγωμένο επί δύο χρόνια υπό την απειλή θερμού επεισοδίου δεν οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπήρξε απλή ενημέρωση. Πρόσθεσε ότι το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η γραπτή ρηματική διακοίνωση κρατά ίσες αποστάσεις σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και αυτό θα είναι «από μόνο του πολύ προβληματικό», καθώς ένα τέτοιο έγγραφο, εφόσον περιέχει τέτοιες διατυπώσεις, μπορεί να αξιοποιηθεί στο μέλλον σε βάρος της χώρας μας από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Υπενθύμισε ότι η ΕΛ.Α.Σ. έχει ζητήσει πλήρη και αναλυτική ενημέρωση.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επικαλείται συμμαχίες που δεν αποδίδουν. Έδωσε τρία παραδείγματα. Η κυβέρνηση έστειλε Patriot στη Σαουδική Αραβία και πήρε ως απάντηση τη «συμφωνία της Μέκκας», με ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας. Πανηγύρισε την επίσκεψη του Μακρόν, και λίγο μετά ήρθε ένας οδικός χάρτης αμυντικής συνεργασίας Γαλλίας-Τουρκίας. Παραχώρησε έξι στρατιωτικές βάσεις και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στις ΗΠΑ, και ο Ρούμπιο, όπως είπε, «λίγο πολύ είπε για το καλώδιο: “βρείτε τα”». Επισήμανε ότι λείπει η μεγάλη εικόνα: δεν υπάρχει ευρωπαϊκή κινητοποίηση, ούτε συζήτηση για σύνδεση της αναθεώρησης της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας με εγγυήσεις για την Ελλάδα, ούτε συνέχιση της πολιτικής των ευρωπαϊκών κυρώσεων, ούτε διπλωματικός δίαυλος για την επίλυση της μοναδικής διαφοράς που αναγνωρίζει η Ελλάδα.

Διαφήμιση

Σε επισήμανση των δημοσιογράφων ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποιεί «σκληρή γλώσσα» για τη διαφθορά της κυβέρνησης, απάντησε πώς: «Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που βρίσκουμε σκληρή τη ρητορική, τη φρασεολογία, και δεν βρίσκουμε σκληρή και ανυπόφορη τη διαφθορά». Έκανε λόγο για ένα «αφόρητο σερί»: την κυβέρνηση των Τεμπών και της απόπειρας συγκάλυψης, με την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των δημοσιονομικών διορθώσεων που επωμίζονται οι πολίτες και των υποκλοπών, όπου, όπως είπε, η αρχειοθέτηση από τον Άρειο Πάγο «από μόνη της γεννά προβληματισμό». Αναφέρθηκε ακόμη στις υποθέσεις Κουλκουδίνα και Μπεκίρη οι οποίες ενισχύουν το αίσθημα της αδικίας στους πολίτες. Χαρακτήρισε «βαθιά επικίνδυνη» τη συστηματική ψυχολογική χειραγώγηση των πολιτών, που επιχειρεί να τους πείσει ότι η διαφθορά και η ακρίβεια δεν είναι τόσο σοβαρές. Όπως εξήγησε, έτσι η κοινωνία μπορεί να συμφιλιωθεί με την ιδέα ότι «όλα επιτρέπονται» και ότι είναι λογικό τα «γαλάζια στελέχη» και τα παιδιά τους να έχουν καλύτερη πρόσβαση από τα παιδιά της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Διαφήμιση

Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, η Θ. Κουφονικολάκου τόνισε πως η ΕΛ.Α.Σ. είναι ένας φορέας πέντε-έξι μηνών, χωρίς κρατική χρηματοδότηση, χωρίς κοινοβουλευτική παρουσία και με πολλά νέα στελέχη, που βρέθηκε δημοσκοπικά στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Είναι ένα μικρό θαύμα για εμάς, αλλά είναι και ένα μήνυμα για ακόμα πιο σκληρή δουλειά», υπογράμμισε. Διευκρίνισε ότι ο στόχος δεν είναι δημοσκοπικός αλλά εκλογικός και πολιτικός. Εκλογικός στόχος είναι η στρατηγική νίκη επί της ΝΔ. Πολιτικός στόχος είναι η στήριξη της κοινωνίας με βάση τους τέσσερις πυλώνες: την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, την παραγωγική ανασυγκρότηση, την προστασία από την ακρίβεια και τη φορολογική ελάφρυνση. Σχολίασε ακόμη ότι η ΝΔ θέτει «πολύ δεξιοτεχνικά» διαδοχικά ορόσημα, από την αυτοδυναμία στο 30% και στη συνέχεια στο 25%, και ότι κάθε φορά που πέφτει το ποσοστό της «ανοίγει και ένα παράθυρο ελπίδας για την κοινωνία που θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση».

Διαφήμιση

Τέλος, η Θεώνη Κουφονικολάκου χαρακτήρισε «τεχνητό» τον διαχωρισμό μεταξύ παλαιών και νέων στελεχών της ΕΛ.Α.Σ. Όπως εξήγησε, η Συμπαράταξη θέλει να έρθουν άνθρωποι με πολιτικό κεφάλαιο, κοινωνική εμπειρία και επαγγελματική γνώση, καθώς ο στόχος δεν είναι οι μικροκομματικές ισορροπίες αλλά να ικανοποιηθεί το αίτημα του 74% που θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση και ολόκληρης της κοινωνίας. Σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια καλπάζει, ο πληθωρισμός έχει καταπιεί κάθε αύξηση, οι αποδοχές δεν έχουν επιστρέψει ούτε στα επίπεδα του 2019 και τα παιδιά δεν έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, «για εμάς αναγκαία είναι η πανστρατιά, όλες είναι ευπρόσδεκτες και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι» σημείωσε δίνοντας τον τόνο και το στίγμα της εκλογικής προετοιμασίας της Συμπαράταξης.