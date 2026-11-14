Ο προπονητής της Ολλανδίας χαρακτήρισε την αναμέτρηση ως έναν από τους καλύτερους αγώνες της ομάδας του, τονίζοντας πως η ουσία βρισκόταν στην εκμετάλλευση των χώρων

Η Εθνική Ελλάδας βίωσε μια από τις πλέον εφιαλτικές στιγμές στη διαδρομή της, υπομένοντας τη συντριβή με 7-0 από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής για τη League A του Nations League.

Οι «οράνιε» δεν παρουσίασαν κανένα έλεος, με τη «γαλανόλευκη» να αδυνατεί να ανακάμψει ή να περιορίσει την έκταση του σκορ, υπογράφοντας την τρίτη βαρύτερη ήττα που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της.

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Με την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Τσάβι δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, διευκρινίζοντας πάντως πως η προτεραιότητά του ήταν η αγωνιστική συμπεριφορά του συνόλου του και όχι το επιβλητικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για την εμφάνιση της Ολλανδίας: «Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος με τον τρόπο που εκμεταλλευτήκαμε τους χώρους. Το κάναμε με απίστευτα καλό τρόπο.

Γι’ αυτό δημιουργήσαμε τόσες πολλές ευκαιρίες και πετύχαμε τόσα πολλά γκολ. Αυτό είναι στην πραγματικότητα το πιο σημαντικό σημείο για το οποίο είμαι τόσο ευχαριστημένος.

Όχι τόσο το σκορ 7-0, αλλά ο τρόπος που παίξαμε και πώς εκμεταλλευτήκαμε τους χώρους.

Αυτό ήταν πραγματικά πολύ καλό. Ήταν ένας από τους καλύτερους αγώνες μας, σίγουρα στο πρώτο ημίχρονο».

Για την εθνική Ελλάδας:

«Είναι μια πολύ καλή ομάδα, με ταλαντούχους παίκτες, ειδικά στην επίθεση.

Η Ελλάδα δεν είχε χάσει ακόμα, οπότε είναι μια εξαιρετική εμφάνιση από μέρους μας. Είναι μια μεγάλη νίκη».