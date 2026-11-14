Nations League: Πού και πότε θα δείτε τις αναμετρήσεις του Σαββάτου

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει συνολικά επτά αναμετρήσεις για τη διοργάνωση, με το παιχνίδι της Πορτογαλίας απέναντι στη Δανία να προβάλλεται από το Novasports Prime και τον ALPHA

Με επτά αναμετρήσεις συνεχίζεται η δράση στο UEFA Nations League 2026-27, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα παιχνίδια της βραδινής ζώνης. Η Νορβηγία υποδέχεται την Ουαλία και η Γεωργία αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στις 19:00, ενώ στις 21:45 ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Πορτογαλίας με τη Δανία.

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Οι μεταδόσεις του Nations League

19:00: Νορβηγία – Ουαλία — Novasports Prime

Νορβηγία – Ουαλία — Novasports Prime 19:00: Γεωργία – Ουγγαρία — Novasports 2HD

Γεωργία – Ουγγαρία — Novasports 2HD 21:45: Πορτογαλία – Δανία — Novasports Prime και ALPHA

Πορτογαλία – Δανία — Novasports Prime και ALPHA 21:45: Βόρεια Ιρλανδία – Ουκρανία — Novasports Start

Βόρεια Ιρλανδία – Ουκρανία — Novasports Start 21:45: Αυστρία – Ιρλανδία — Novasports 4HD

Αυστρία – Ιρλανδία — Novasports 4HD 21:45: Ρουμανία – Πολωνία — Novasports 3HD

Ρουμανία – Πολωνία — Novasports 3HD 21:45: Σουηδία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη — Novasports 2HD