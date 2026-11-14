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Nations League: Πού και πότε θα δείτε τις αναμετρήσεις του Σαββάτου

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει συνολικά επτά αναμετρήσεις για τη διοργάνωση, με το παιχνίδι της Πορτογαλίας απέναντι στη Δανία να προβάλλεται από το Novasports Prime και τον ALPHA

Ο ποδοσφαιριστής Μπρούνο Φερνάντες με τη φανέλα της Πορτογαλίας πανηγυρίζει έντονα με ανοιχτό το στόμα
14/11/2026, 09:40
TANEA Newsroom
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Με επτά αναμετρήσεις συνεχίζεται η δράση στο UEFA Nations League 2026-27, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα παιχνίδια της βραδινής ζώνης. Η Νορβηγία υποδέχεται την Ουαλία και η Γεωργία αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στις 19:00, ενώ στις 21:45 ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Πορτογαλίας με τη Δανία.

Οι μεταδόσεις του Nations League

  • 19:00: Νορβηγία – Ουαλία — Novasports Prime
  • 19:00: Γεωργία – Ουγγαρία — Novasports 2HD
  • 21:45: Πορτογαλία – Δανία — Novasports Prime και ALPHA
  • 21:45: Βόρεια Ιρλανδία – Ουκρανία — Novasports Start
  • 21:45: Αυστρία – Ιρλανδία — Novasports 4HD
  • 21:45: Ρουμανία – Πολωνία — Novasports 3HD
  • 21:45: Σουηδία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη — Novasports 2HD

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