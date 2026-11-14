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Formula 1: Επιστροφή στο Λας Βέγκας από τις 19 έως τις 21 Νοεμβρίου

Η διοργάνωση εξασφάλισε τη θέση της στο επίσημο καλεντάρι της Formula 1 για τα επόμενα χρόνια, καθώς η διεξαγωγή του αγώνα έχει οριστικοποιηθεί μέχρι και το έτος 2037

Formula 1: Επιστροφή στο Λας Βέγκας από τις 19 έως τις 21 Νοεμβρίου
14/11/2026, 13:09
TANEA Newsroom
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Η Formula 1 επιστρέφει στο Λας Βέγκας για τέταρτη φορά, με το αγωνιστικό τριήμερο να έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τις 19 έως τις 21 Νοεμβρίου 2026. Το πάρτι που συνοδεύει τη διοργάνωση προβλέπεται να συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή 22 Νοεμβρίου. Παράλληλα, έχει οριστικοποιηθεί η παρουσία του αγώνα στο καλεντάρι της Formula 1, καθώς η διεξαγωγή του έχει πλέον κλειδωθεί για το μέλλον, συγκεκριμένα μέχρι και το έτος 2037.

Η Formula 1 επέστρεψε στο Λας Βέγκας το 2024, έπειτα από ένα μεγάλο διάστημα 41 ετών, και ο αγώνας που διεξήχθη ήταν συγκλονιστικός. Αν ανατρέξουμε πίσω στην ιστορία της διοργάνωσης, το 1981 και το 1982 είχαν πραγματοποιηθεί δύο Grand Prix στο πάρκινγκ του Caesars Palace. Σε εκείνους τους αγώνες, νικητές είχαν αναδειχθεί ο Άλαν Τζόουνς και ο Μικέλε Αλμπορέτο αντίστοιχα. Η νέα διαδρομή, η οποία διατρέχει τους δρόμους της πόλης, έχει συνολικό μήκος 6,2 km και αποτελείται από 17 στροφές. Η διαδρομή αυτή περνάει μπροστά από εμβληματικά κτίρια της περιοχής, όπως είναι το Caesars Palace, το Bellagio και το Venetian. Η συγκεκριμένη διαδρομή, που διατρέχει τους δρόμους της πόλης, έχει μήκος 6,2 km και αποτελείται από 17 στροφές, περνώντας μπροστά από εμβληματικά κτίρια όπως το Caesars Palace, το Bellagio και το Venetian.

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