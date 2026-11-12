Με κορυφαίους οικογενειακούς χώρους και αυτονομία που αγγίζει τα 400 χλμ., η Opel μπαίνει δυναμικά στην κατηγορία των προσιτών ηλεκτρικών SUV.

Αν και έχει περάσει πάνω από μια δεκαετία που πρωτοεμφανίστηκαν στους ελληνικούς δρόμους, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν δώσει το αποφασιστικό παρόν μετά το 2020, λαμβάνοντας υπόψη και τη σημαντική βοήθεια των σχετικών κρατικών επιχορηγήσεων.

Για πολλούς οδηγούς, ωστόσο, η απόφαση να κάνουν το μεγάλο βήμα συνοδεύεται μέχρι σήμερα από προβληματισμούς σχετικά με το κόστος απόκτησης ενός ηλεκτρικού οχήματος, την πραγματική αυτονομία της μπαταρίας, αλλά και το άγχος εύρεσης δημοσίων προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Όλα αυτά βεβαίως έχουν βρει ήδη τις λύσεις τους και στο σημείο αυτό να σας παρουσιάσουμε την τελευταία πρόταση της γερμανικής Opel που ακούει στο όνομα Opel Frontera Electric. Πρόκειται για ένα επιβλητικό, σύγχρονο και εξαιρετικά ευρύχωρο SUV που επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα, κάνοντας την πράσινη μετακίνηση πιο προσιτή και ελκυστική από ποτέ.

Ηλεκτροκίνηση που συμφέρει

Η επιλογή ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος πέρα από μια οικολογική απόφαση, αποτελεί μια έξυπνη οικονομική κίνηση για την καθημερινότητα. Με το Frontera Electric, ο οδηγός απολαμβάνει μηδενικές εκπομπές ρύπων, συμβάλλοντας ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Παράλληλα, το οικονομικό όφελος είναι άμεσο και εντυπωσιακό. Σε μια εποχή όπου οι τιμές των ορυκτών καυσίμων παρουσιάζουν συνεχείς αυξήσεις, το κόστος χρήσης και φόρτισης ενός ηλεκτρικού SUV είναι εντυπωσιακά χαμηλότερο. Αν σε αυτό προστεθεί το ελάχιστο κόστος συντήρησης που απαιτούν οι ηλεκτροκινητήρες, καθώς και τα φορολογικά κίνητρα (όπως τα μηδενικά τέλη κυκλοφορίας), η απόσβεση της αγοράς γίνεται σε χρόνο-ρεκόρ.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Κορυφαίοι χώροι και έξυπνη πρακτικότητα

Το νέο Opel Frontera Electric σχεδιάστηκε με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας. Με μήκος που αγγίζει τα 4,385 μέτρα, τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας των μεσαίων SUV, προσφέροντας εξαιρετική ευελιξία στην πόλη αλλά και σιγουριά στο ταξίδι.

Στο εσωτερικό του, πέντε ενήλικες επιβάτες μπορούν να ταξιδέψουν με απόλυτη άνεση, απολαμβάνοντας μεγάλο χώρο για τα πόδια και το κεφάλι τους.

Η πρακτικότητα απογειώνεται χάρη στο πλήθος έξυπνων αποθηκευτικών λύσεων που βρίσκονται διάσπαρτες στην καμπίνα, διευκολύνοντας την οργάνωση των καθημερινών αντικειμένων. Το μεγάλο πλεονέκτημα, ωστόσο, είναι ο χώρος αποσκευών, ο οποίος ξεκινά από τα 460 λίτρα και μπορεί να φτάσει έως τα εντυπωσιακά 1.600 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Είτε πρόκειται για τα ψώνια της εβδομάδας, είτε για τις αποσκευές των διακοπών, το Frontera Electric χωράει τα πάντα χωρίς κανέναν συμβιβασμό.

Διαφήμιση

Επιδόσεις, αυτονομία και ταχύτατη φόρτιση

Στον δρόμο, το Frontera Electric κινείται από έναν αποδοτικό ηλεκτροκινητήρα 113 ίππων (113 hp), ο οποίος προσφέρει άμεση απόκριση, αθόρυβη λειτουργία και εξαιρετική ποιότητα κύλισης. Για εκείνους που αναζητούν ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία και συχνά ταξίδια, η έκδοση Long Range αποτελεί την ιδανική επιλογή, προσφέροντας έως και 400 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας με μία μόνο φόρτιση.

Επιπλέον, το Frontera Electric υποστηρίζει ταχεία φόρτιση, πράγμα που σημαίνει ότι σε κατάλληλο ταχυφορτιστή χρειάζονται μόλις 28 λεπτά για να ανακτηθούν 240 χιλιόμετρα αυτονομίας. Έτσι, μια σύντομη στάση για καφέ κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής είναι υπεραρκετή για να συνεχίσετε το ταξίδι σας χωρίς καθυστερήσεις.

Μια πρόταση για κάθε ανάγκη

Η Opel προσφέρει το Frontera Electric σε μια γκάμα εκδόσεων, που επιτρέπει στον κάθε οδηγό να επιλέξει αυτή που ταιριάζει απόλυτα στο δικό του στυλ και προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα, διατίθενται οι εξής επιλογές (στις οποίες περιλαμβάνεται η προωθητική ενέργεια της Opel και η κρατική επιδότηση των 3.000€):

Διαφήμιση

Edition & Edition Plus : Οι εκδόσεις αυτές προσφέρουν έναν εξαιρετικά πλούσιο βασικό εξοπλισμό με έμφαση στην άνεση και την ψηφιακή τεχνολογία, αποτελώντας την πιο value-for-money επιλογή της αγοράς.

Οι εκδόσεις αυτές προσφέρουν έναν εξαιρετικά πλούσιο βασικό εξοπλισμό με έμφαση στην άνεση και την ψηφιακή τεχνολογία, αποτελώντας την πιο value-for-money επιλογή της αγοράς. GS : Η σπορ και πιο premium εκδοχή του Frontera Electric, με μοναδικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες, ζάντες αλουμινίου και αναβαθμισμένες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού.

Η σπορ και πιο premium εκδοχή του Frontera Electric, με μοναδικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες, ζάντες αλουμινίου και αναβαθμισμένες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού. Long Range: Διαθέσιμη σε όλα τα επίπεδα εξοπλισμού για όσους επιθυμούν τη μέγιστη δυνατή αυτονομία (400+ χλμ.) για ξέγνοιαστα ταξίδια.

Το πρόγραμμα “ELECTRIC ALL IN”

Με το πρωτοποριακό πρόγραμμα ELECTRIC ALL IN, η Opel απαντά σε κάθε πιθανή ανησυχία των νέων αγοραστών, κάνοντας τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη από ποτέ.

Το ολοκληρωμένο αυτό πακέτο υπηρεσιών παρέχεται δωρεάν με την αγορά του Frontera Electric και περιλαμβάνει:

8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας (ή 160.000 χλμ.) για τουλάχιστον το 70% της αρχικής της χωρητικότητας, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια αξιοπιστία.

(ή 160.000 χλμ.) για τουλάχιστον το 70% της αρχικής της χωρητικότητας, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια αξιοπιστία. 5 χρόνια οδική βοήθεια Opel Assistance για να αισθάνεστε ασφαλείς σε κάθε διαδρομή.

για να αισθάνεστε ασφαλείς σε κάθε διαδρομή. Λύσεις φόρτισης στο σπίτι: Συμπεριλαμβάνει καλώδιο οικιακής χρήσης και καλώδιο ταχυφορτιστή στον βασικό εξοπλισμό, καθώς και πρόσβαση σε φορτιστή Wallbox 22kW της Free2Move eSolutions σε εξαιρετικά προνομιακή τιμή.

Συμπεριλαμβάνει καλώδιο οικιακής χρήσης και καλώδιο ταχυφορτιστή στον βασικό εξοπλισμό, καθώς και πρόσβαση σε φορτιστή Wallbox 22kW της Free2Move eSolutions σε εξαιρετικά προνομιακή τιμή. Έξυπνη συνδεσιμότητα: Μέσω των υπηρεσιών Opel Connect One για τον απομακρυσμένο έλεγχο και τη βελτιστοποίηση της φόρτισης του αυτοκινήτου σας.

Με το νέο Frontera Electric, η Opel αποδεικνύει ότι η βιώσιμη, πράσινη μετακίνηση δεν απαιτεί συμβιβασμούς ούτε υπέρογκα ποσά. Η εν λόγω πρόταση της γερμανικής εταιρείας είναι ένα ολοκληρωμένο, ευρύχωρο και ασφαλές οικογενειακό SUV, έτοιμο να πρωταγωνιστήσει στους ελληνικούς δρόμους και να αλλάξει τον τρόπο που μετακινούμαστε.