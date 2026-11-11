Κίμι Αντονέλι:«Μια μέρα θα μας τον κλέψει η Ferrari»

Το επιπλέον μπόνους που αναμένεται να εισπράξει ο 20χρονος Αντονέλι από τη Mercedes για το 2026 θα αγγίξει περίπου τα 26 εκατομμύρια ευρώ.

O Κίμι Αντονέλι πέτυχε ότι δεν μπόρεσαν να πετύχουν πιλότοι της Formula1 που έτρεχαν για χρόνια, διένυαν χιλιάδες χιλιόμετρα και …παζάρευαν να μπουν στις καλύτερες ομάδες μήπως δουν μια άσπρη μέρα.

Ο μικρός που βιάζεται να μεγαλώσει στα 20 του είναι ο νεότερος πρωταθλητής στη Formula1, κατέρριψε ρεκόρ με μια γκαζιά και όλα αυτά πριν ακόμη βγάλει το … «Ν» από το πίσω τζάμι! Νέος, με μικρή εμπειρία (τρέχει μόλις δύο σεζόν), αλλά όταν μπαίνει στην πίστα οδηγεί όπως ο Αιρτον Σένα, αν και δεν του αρέσει να τον συγκρίνουν με το «Θεό» της Βραζιλίας και κοιτάει στα μάτια τον Μαξ Φερστάπεν, που φέτος δεν τόλμησε να τον προσπεράσει, ούτε στα …πιτ στοπ!

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το παιδί θαύμα της Formula1 άλλαξε τα πάντα στη ζωή του από το βράδυ της 2ας Νοεμβρίου, όταν στέφθηκε για πρώτη φορά πρωταθλητής. Γέμιζε από τις αρχές της σεζόν το …σακούλι του με βαθμούς, άλλαζε γραμμές για να κερδίζει κλάσματα δευτερολέπτου και πρόσεχε τα ελαστικά του, για να τον βγάλουν στις απαιτητικές στροφές χωρίς φρένο. Ο 20χρονος Αντονέλι έχοντας κατακτήσει το πρώτο του κύπελλο με τη Mercedes, ετοιμάζεται για τη δεύτερη σεζόν, χωρίς να έχει στο νου του πόσα χρήματα βγάζει ή την αστείρευτη δόξα.

Άλλωστε όπως δηλώνουν με περηφάνεια και οι γονείς του, μόνο τα χρήματα δεν τον ενδιαφέρουν. «Κάθε μήνα του δίνουμε χαρτζιλίκι για τα έξοδα του» ανέφερε η μητέρα του, που γνωρίζει ότι ο μικρός της γιος παραμένει ένα παιδί, που ακόμη συμπεριφέρεται σαν άτακτος έφηβος. Στους πρώτους του αγώνες χρειάστηκε να κάνει κοπάνα από το σχολείο του ενώ το δίπλωμα οδήγησης το πήρε αφού είχε ήδη τρέξει σε μερικά γκραν πρι. «Δεν ήμασταν η οικογένεια που μπορούσε να στηρίξει μια τέτοια διαδρομή» ανέφερε ο πατέρας του, Μάρκο και τόνισε ότι αυτή η δύσκολη διαδρομή δεν θα γινόταν αν δεν του έδινε την ευκαιρία η Mercedes.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Στην πίστα κρατάει με ευκολία τις αποστάσεις από τους αντιπάλους του, είναι ταχύτατος, αποφασιστικός, ενώ στα πιτ στοπ και χωρίς το κράνος φανερώνει την παιδικότητα του, χωρίς ίχνος έπαρσης!

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα η κατάκτηση του τίτλου ενεργοποιεί ιδιαίτερα σημαντικά μπόνους επίτευξης στόχων στο συμβόλαιό του. Το επιπλέον μπόνους που αναμένεται να εισπράξει ο Αντονέλι από τη Mercedes για το 2026 θα αγγίξει τα 26 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ιταλός κατέκτησε χωρίς ιδιαίτερο κόπο τον «παρθενικό» τίτλο της καριέρας του στην δεύτερη σεζόν του στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και μαζί έσπασε ρεκόρ που είχαν χρόνια να «παραβιαστούν».

Ο Αντονέλι έγινε ο νεότερος κάτοχος pole position σε ηλικία 19 ετών, έξι μηνών και 18 ημερών, κάτι που είχε στη συλλογή του ο Φέτελ.

Επίσης, σημείωσε πέντε σερί νίκες στους πρώτους έξι αγώνες της σεζόν, προσθέτοντας άλλο ένα ρεκόρ στη συγκομιδή του.

Διαφήμιση

Επίσης, ξεσήκωσε όλη την Ιταλία που είχε να δει πρωταθλητή εδώ και 73 χρόνια. Ο Αντονέλι είναι μόλις ο τρίτος Ιταλός που κατακτά τον τίτλο. Ο Τζιουζέπε «Νίνο» Φαρίνα ήταν ο πρώτος πρωταθλητής στην ιστορία της Formula1 το 1950, προτού ο Αλμπέρτο Ασκάρι κατακτήσει διαδοχικούς τίτλους το 1952 και το 1953. “Η Ιταλία είναι περήφανη για σένα», σχολίασε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι στο X!

Το μέλλον είναι μπροστά για το παιδί που μεγάλωσε απότομα και θα το λιγουρεύονται οι άλλες ομάδες, όταν έρθει η ώρα να λύσει το συμβόλαιο του.

Ο επικεφαλής της γερμανικής ομάδας και μέντορας του Αντονέλι, Τότο Βολφ παραδέχτηκε ότι η ανοδική του πορεία οφείλετε τόσο στην ταχύτατη εμπειρία που αποκτήθηκε το 2025, παρά το νεαρό της ηλικίας του όσο και στην ώριμη νοοτροπία που επιδεικνύει ο Ιταλός εντός και εκτός μονοθεσίου. Τρέχει όπως ένας 35αρης πιλότος έχοντας τα μισά χρόνια. «Δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να τον διεκδικήσει η Ferrari.» ανέφερε ο Τότο πριν λίγο διάστημα.

Διαφήμιση

H παρουσία του Αντονέλι στα γκραν πρι έχει αναγκάσει τη Ferrari να αλλάξει στρατηγική εξαιτίας της απίστευτης ταχύτητας του ενώ η Red Bull τα έχει βάψει μαύρα από το αγωνιστικό «τσουνάμι» του μικρού. Και το μεγάλο του επίτευγμα; Ότι δεν έχει δημιουργήσει εχθρούς γύρω του.

Γεννήθηκε στην καρδιά των Ιταλικών γκραν πρι, πριν δύο δεκαετίες, στις 25 Αυγούστου 2006 στη Μπολόνια της Ιταλίας. Μεγάλωσε μέσα στα αγωνιστικά. Τα πρώτα του βήματα στο μηχανοκίνητο σπορ τα έκανε σε ηλικία 7 ετών – πουαλλού στα καρτ – και από τότε ερωτεύτηκε τα γκάζια, τις ρόδες και τις πίστες που έγιναν το δεύτερο σπίτι του.

Πριν λίγο καιρό αναφέρθηκε σε ένα αστείο γεγονός. Για να τον βάλει ο πατέρας του (επίσης οδηγός αγώνων) μέσα στην πίστα – επειδή απαγορευόταν η είσοδος σε παιδιά στα πιτ-στοπ – τον έκρυψε μέσα σε ένα καρότσι με ελαστικά! Λίγα χρόνια αργότερα, η Ακαδημία Νέων Ταλέντων της Mercedes μυρίστηκε το ταλέντο του και από τότε απλά πατάει γκάζι. Η πρώτη του συμμετοχή στη Formula 1 καταγράφηκε στο γκραν πρι της Αυστραλίας το 2025.