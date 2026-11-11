Ανησυχία προκαλούν στη Βρετανία οι νέες αποκαλύψεις της αμερικανικής Δικαιοσύνης σχετικά με σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης σε αεροπορική βάση, με φερόμενη εμπλοκή του Ιράν.

Ανησυχία προκαλούν στη Βρετανία οι νέες αποκαλύψεις της αμερικανικής Δικαιοσύνης σχετικά με σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης σε αεροπορική βάση, με φερόμενη εμπλοκή του Ιράν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τρεις άνδρες κατηγορούνται στις ΗΠΑ ότι συντόνιζαν δίκτυο συνεργατών στη Βρετανία, με στόχο την αεροπορική βάση RAF Fairford, στη νοτιοδυτική Αγγλία, όπου σταθμεύουν αμερικανικά βομβαρδιστικά.

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Η υπόθεση είχε σημάνει συναγερμό στις βρετανικές αρχές στις 27 Σεπτεμβρίου 2026, όταν η αστυνομία εντόπισε τρία ύποπτα λευκά βαν σε περιοχή κοντά στη στρατιωτική εγκατάσταση. Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά επτά συλλήψεις στη Βρετανία.

Οι τρεις άνδρες που αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορίες στις ΗΠΑ δεν περιλαμβάνονται στους επτά συλληφθέντες στη Βρετανία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ένας βρίσκεται ήδη υπό κράτηση σε αμερικανική φυλακή, ενώ οι άλλοι δύο φέρονται να βρίσκονται στο Ιράν.

Το σχέδιο επίθεσης και ο ρόλος του δικτύου

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συνεργάτες των τριών ανδρών στη Βρετανία φέρονται να παρακολουθούσαν την περιοχή της βάσης από τον Αύγουστο. Για τον σκοπό αυτό είχαν προμηθευτεί βαν, βαρέλια καυσίμων και υλικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.

Παράλληλα, είχαν φροντίσει να τοποθετήσουν στα οχήματα αυτοκόλλητα, ώστε αυτά να εμφανίζονται ως επαγγελματικά φορτηγά και να μην προκαλούν υποψίες.

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Ένας από τους τρεις κατηγορουμένους φέρεται, μάλιστα, να συντόνιζε τη δράση του δικτύου μέσα από φυλακή της Νέας Υόρκης, διαβιβάζοντας κωδικοποιημένα μηνύματα μέσω συγγενικών του προσώπων στο Ιράκ.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ είχε κάνει λόγο για «ισχυρές ενδείξεις» που υποδεικνύουν εμπλοκή του Ιράν στον σχεδιασμό της επίθεσης. Η Τεχεράνη, ωστόσο, έχει απορρίψει τις σχετικές κατηγορίες.

Ερωτήματα για την ασφάλεια των αμερικανικών βάσεων

Οι νέες αποκαλύψεις έρχονται μετά τις πληροφορίες για την απομάκρυνση αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών από άλλη βρετανική βάση, τη RAF Mildenhall. Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα για το επίπεδο ασφάλειας των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Βρετανία.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στις δύο υποθέσεις.

Την ίδια ώρα, οι βρετανικές Αρχές προχώρησαν την Τρίτη στη σύλληψη ενός 41χρονου Αμερικανού στρατιωτικού, ο οποίος υπηρετεί σε μονάδα του ΝΑΤΟ. Ο άνδρας συνελήφθη κοντά στο Γκλόστερ και θεωρείται ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας.

Τέλος, οι Βρετανικές Αρχές διευκρίνισαν, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν συνδέεται με την έρευνα για το σχέδιο επίθεσης στη RAF Fairford.