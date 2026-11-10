Βρετανία: Οι ΗΠΑ απομάκρυναν αεροσκάφη από δεύτερη στρατιωτική βάση μετά από απειλή του Ιράν – Στη Γερμανία τα αμερικανικά τάνκερ

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις απομάκρυναν τη Δευτέρα (9/11) αεροσκάφη από μια δεύτερη στρατιωτική βάση στη Βρετανία, έπειτα από απειλή που φέρεται να συνδέεται με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η οποία επικαλείται πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Η εξέλιξη σημειώνεται λίγες εβδομάδες μετά την απομάκρυνση αμερικανικών βομβαρδιστικών από την αεροπορική βάση της RAF στο Φέρφορντ, λόγω περιστατικού ασφαλείας που φέρεται να είχε σχέση με το Ιράν.

Ειδικότερα, δύο αμερικανικά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού (τάνκερ), τα οποία επιχειρούσαν από τη στρατιωτική βάση της RAF στο Μίλντενχολ, μεταφέρθηκαν νωρίτερα τη Δευτέρα στη Γερμανία. Αργότερα την ίδια ημέρα, και άλλα αεροσκάφη ανεφοδιασμού που βρίσκονταν στη βάση μετακινήθηκαν προς τη Γερμανία και άλλες τοποθεσίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ.

Η ακριβής φύση της απειλής που οδήγησε στην απομάκρυνση των αεροσκαφών από τη βάση στο Μίλντενχολ εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων, αναφέρει η εφημερίδα.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, δήλωσε ότι: «Συνήθως δεν σχολιάζουμε τη δραστηριότητα άλλων χωρών. Αεροσκάφη και άλλα μέσα μετακινούνται τακτικά ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις».

Το Πεντάγωνο και η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Πριν λίγους μήνες και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο, πέντε άνδρες συνελήφθησαν έξω από τη βάση της RAF στο Φέρφορντ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, για περιστατικό ασφαλείας. Ακολούθησαν άλλες δύο συλλήψεις, με τους συλληφθέντες να θεωρούνται ύποπτοι ότι παρείχαν βοήθεια στις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Το περιστατικό, οι λεπτομέρειες του οποίου δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως, προσέλκυσε έντονο διεθνές ενδιαφέρον, καθώς σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για τις επιπτώσεις του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην ασφάλεια των δυτικών χωρών.

Μετά το συμβάν, οι ΗΠΑ αποφάσισαν να απομακρύνουν τα βομβαρδιστικά B-1 από τη βάση του Φέρφορντ για λόγους ασφαλείας. Η συγκεκριμένη βάση χρησιμοποιούνταν από αμερικανικά βομβαρδιστικά για την πραγματοποίηση πληγμάτων στο Ιράν.

Σημειώνεται ότι, τον Οκτώβριο, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι η δραστηριότητα στη βάση της RAF στο Φέρφορντ ενδέχεται να είχε πραγματοποιηθεί σε συντονισμό με το Ιράν. Τον ισχυρισμό αυτό απέρριψε ο πρεσβευτής της Τεχεράνης στη Βρετανία.