Εθνική Γυναικών Μπάσκετ: Sold out το Ελλάδα – Σλοβακία στο Ιβανώφειο

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανακοίνωσε ότι για την αναμέτρηση της Εθνικής Γυναικών με την Ολλανδία στις 17 Νοεμβρίου εξακολουθούν να διατίθενται εισιτήρια

Κατάμεστο αναμένεται το Ιβανώφειο για την αναμέτρηση της Εθνικής Γυναικών με τη Σλοβακία, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου (19:00), στο πλαίσιο των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2027. Η ΕΟΚ ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τετάρτης (11/11) ότι εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια, με τις Ελληνίδες διεθνείς να έχουν εξασφαλίσει τη στήριξη του κόσμου της Θεσσαλονίκης.

Η ανταπόκριση των φιλάθλων επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για την προσπάθεια του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, το οποίο έχει μπροστά του δύο σημαντικές εντός έδρας αναμετρήσεις στην πορεία προς την τελική φάση της διοργάνωσης.

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Διαθέσιμα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Ολλανδία

Τρεις ημέρες μετά το παιχνίδι με τη Σλοβακία, η Εθνική Γυναικών θα υποδεχθεί την Ολλανδία, στις 17 Νοεμβρίου (18:00), επίσης στο Ιβανώφειο. Για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση εξακολουθούν να διατίθενται εισιτήρια μέσω της Ticketmaster.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Η Θεσσαλονίκη αποδεικνύει μία ακόμη φορά πως αγαπάει το μπάσκετ και στέκεται δίπλα στην Εθνική Γυναικών. Ο αγώνας Ελλάδα – Σλοβακία είναι πλέον sold out και οι Ελληνίδες διεθνείς θα αγωνιστούν σε γεμάτο γήπεδο!

Η Εθνική Γυναικών θα αναμετρηθεί με τη Σλοβακία στις 14 Νοεμβρίου στις 19:00 στο Ιβανώφειο, στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2027 και τρεις μέρες αργότερα, στις 17 Νοεμβρίου, θα υποδεχθεί στις 18:00 την Ολλανδία.

Οι δύο αναμετρήσεις είναι πολύ σημαντικές για την πορεία της προς την τελική φάση της διοργάνωσης. Μπορείτε να κλείσετε τη δική σας θέση για τον αγώνα με την Ολλανδία με ένα “κλικ” ΕΔΩ.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θέλει να δώσει και αυτές τις μάχες #mazi με εσάς! Σας περιμένουμε στο Ιβανώφειο!».