Σε πλήρη ισχύ τέθηκαν ξανά οι υπηρεσίες delivery και take away του δικτύου, ενώ οι δικαστικές και φορολογικές διαδικασίες παραμένουν σε εξέλιξη

Μετά από μια διακοπή λειτουργίας είκοσι ημερών λόγω της υπόθεσης φοροδιαφυγής που είχε απασχολήσει την επικαιρότητα, τα καταστήματα της Pizza Fan άνοιξαν ξανά σήμερα τις πόρτες τους. Από νωρίς το πρωί, πλήθος καταναλωτών έσπευσε στα καταστήματα για να προμηθευτεί πίτσες και ζυμαρικά.

Η στάση των καταναλωτών

Οι πελάτες που βρέθηκαν στα σημεία πώλησης εστίασαν κυρίως στις προσιτές τιμές της αλυσίδας, χαρακτηρίζοντάς την ως μια αξιόλογη επιλογή μέσα στο τρέχον περιβάλλον της ακρίβειας, ενώ παράλληλα δήλωσαν ικανοποιημένοι για την επιστροφή των υπαλλήλων στα καθήκοντά τους. «Μα γι’ αυτό ήρθαμε, ωραία πίτσα και οικονομική, με τις ίδιες τιμές. Για ποιο λόγο να μην παραγγείλουμε;» σχολίασε πελάτισσα, αναφερόμενη στο προσωπικό: «Τα προσωπάκια των παιδιών ήταν ευχάριστα. Λογικό είναι. Όταν χάνεις τη δουλειά σου και την ξαναβρίσκεις, δεν είναι λογικό να είσαι χαρούμενος;».

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Ένας άλλος καταναλωτής τόνισε: «Πάντα παίρνω και είναι μια χαρά. Τι φταίνε οι άνθρωποι εδώ πέρα τώρα; Περνούσα κάθε μέρα και ρωτούσα πότε θα ανοίξουν και σήμερα είναι η πρώτη μέρα. Μπράβο τους που το άνοιξαν! Δεν ξέρω τι έγινε με το κράτος, εγώ την πίτσα μου την έχω».

Ενώ οι φορολογικές και δικαστικές έρευνες συνεχίζονται, το δίκτυο ξεκίνησε εκ νέου τις υπηρεσίες delivery και take away. Σημειώνεται πως στο σύστημα δεν υφίσταται πλέον το «κέρασμα», το οποίο φέρεται να αποτέλεσε την αιτία για το εκτεταμένο φαινόμενο φοροδιαφυγής.