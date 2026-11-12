Το ισπανικό κοινοβούλιο επικύρωσε το πακέτο μέτρων για τη στέγαση παρά την προεκλογική διάλυσή του, ενώ η δεξιά έχει υποσχεθεί να ανακαλέσει το διάταγμα αν αναλάβει τη διακυβέρνηση

Το ισπανικό κοινοβούλιο, συνεδριάζοντας με περιορισμένη σύνθεση λόγω της διάλυσής του για τις βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου, επικύρωσε σήμερα ένα πακέτο μέτρων με στόχο την προστασία του δικαιώματος στη στέγαση. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε μόλις ένα εικοσιτετράωρο μετά τις μαζικές διαδηλώσεις και τη γενική απεργία που εκδηλώθηκαν στη χώρα.

Το συγκεκριμένο νομοθετικό διάταγμα —το οποίο η δεξιά έχει υποσχεθεί να ανακαλέσει αν αναλάβει τη διακυβέρνηση— είχε καταψηφιστεί από το Σώμα στις αρχές Οκτωβρίου. Εκείνη η αποτυχία είχε προκαλέσει πολιτική κρίση, αναγκάζοντας τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Επιπροσθέτως, ένα νομοσχέδιο για την αυτόματη ανανέωση των μισθώσεων απορρίφθηκε εκ νέου, επαναλαμβάνοντας την έκβαση της πρώτης του εξέτασης.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οι αντιδράσεις στους δρόμους

Περίπου 120.000 διαδηλωτές συμμετείχαν χθες το βράδυ σε πορεία στο κέντρο της Μαδρίτης, επισφραγίζοντας μια ημέρα γενικής απεργίας στην Ισπανία με αιτήματα για την προάσπιση της αγοραστικής δύναμης και της στέγασης. Στη Βαρκελώνη, όπου σύμφωνα με την εκτίμηση της δημοτικής αστυνομίας συγκεντρώθηκαν 55.000 άτομα, καταγράφηκαν περιορισμένης έκτασης επεισόδια, με ομάδα κουκουλοφόρων να προκαλεί φθορές σε βιτρίνες και να πυρπολεί κάδους ανακύκλωσης.

Η κινητοποίηση, η πρώτη του είδους της εδώ και 14 χρόνια στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, χαρακτηρίστηκε από τα συνδικάτα ως «πολύ σημαντική» σε ορισμένους κλάδους, ενώ από την πλευρά των εργοδοτών περιγράφηκε ως «αποτυχία». Οι διαδηλωτές, πολλοί εκ των οποίων κρατούσαν ομπρέλες υπό καταρρακτώδη βροχή, πραγματοποίησαν ειρηνική πορεία στο κέντρο της Μαδρίτης, μετά από μια ημέρα που περιελάμβανε στάσεις εργασίας, διαδηλώσεις και γραμμές περιφρούρησης.