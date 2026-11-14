VW ID. Tiguan: Το νέο ηλεκτρικό SUV της VW κυκλοφορεί στην Ελλάδα σε δύο εκδόσεις

Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο διατίθεται στην ελληνική αγορά σε δύο εκδόσεις, με τιμές που ξεκινούν από τις 45.290 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται η επιδότηση από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

Αλλάζουν οι καιροί, ταχέως και στην αυτοκίνηση η ηλεκτροκίνηση βάζει σε νέα καλούπια ακόμη και τα πιο παραδοσιακά μοντέλα. Έτσι, ένα από τα πιο επιτυχημένα εμπορικά μοντέλα, του VW Group, που έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 8,3 εκατομμύρια αυτοκίνητα από το 2007, το Tiguan πριζώνεται χωρίς δεύτερη σκέψη. Η φίρμα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο και ήδη ξεκινά την εμπορική του καριέρα και στην ελληνική αγορά. Το λανσάρισμα της πρώτης αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης που ονομάζεται ID. Tiguan είναι γεγονός.

H VW πατάει γκάζι στη μεσαία κατηγορία των SUV με το νέο ID.Tiguan. Είναι ένα ηλεκτρικό SUV που αντικαθιστά τα ID.4 και ID.5 στη γκάμα της γερμανικής εταιρείας. Θα έχει νέα σχεδίαση, αρκετή τεχνολογία και θα διατίθεται σε τρεις εκδόσεις – Pure, Pro, Pro 4Motion – απόδοσης έως 299 ίππους. Η βασική έκδοση αποδίδει 190 ίππους με LFP μπαταρία χωρητικότητας 58 kWh. Προσφέρει αυτονομία έως 450 χιλιόμετρα. Τα 0-100 χλμ/ώρα τα κάνει σε 8,5 δευτερόλεπτα.

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Το βάρος του μοντέλο ξεκινάει από τα 2.073 κιλά (2.155 κιλά για τις εκδόσεις με την μεγαλύτερη μπαταρία).Για την επαναφόρτιση της μπαταρίας προσφέρονται οι εξής λύσεις: Η πρώτη μέσω AC φορτιστή των 11 kW, ενώ μέσω ταχυφορτιστή ισχύς η ταχύτητα του αγγίζει τα 105 kW για την μικρή μπαταρία και 165 kW για την μεγάλη. Αυτό σημαίνει ότι για την αναπλήρωση από το 10-80%, απαιτούνται 26 λεπτά για την μπαταρία των 58 kWh και 29 λεπτά για την έκδοση με τη μπαταρία των 77 kWh.Στην Ελλάδα προσφέρονται δύο εκδόσεις, οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς τη χωρητικότητα της μπαταρίας, την αυτονομία και το σύστημα μετάδοσης της κίνησης.H ID. Tiguan Life έχει δύο επιλογές μπαταρίας στις 58 ή τις 77 kWh με αντίστοιχη αυτονομία στα 455 ή 607 km. Η τιμή της συγκεκριμένης έδκοσης ξεκινά από τις 45.290 ευρώ. To ID. Tiguan Life 4MOTION έρχεται με την μπαταρία των 77 kWh και αυτονομία 565 km. Η τιμή του είναι 52.590 ευρώ.Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ και δεν περιλαμβάνουν έκπτωση από το πρόγραμμα “Κινούμαι Ηλεκτρικά”.