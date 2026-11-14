Τέλη κυκλοφορίας 2027: Έχετε μέχρι 31 Δεκεμβρίου για να πληρώσετε χωρίς πρόστιμο

Όσοι ιδιοκτήτες οχημάτων δεν εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν ακόμη και το διπλάσιο του αρχικού ποσού

Ο χρόνος τρέχει και η προθεσμία δεν περιμένει κανέναν. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 πρέπει να έχετε πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας του 2027. Όποιος αργήσει, θα βρεθεί με πρόστιμο που μπορεί να φτάσει ακόμη και στο 100% των τελών, δηλαδή να πληρώσει διπλάσιο ποσό για το ίδιο αυτοκίνητο ή την ίδια μηχανή. Τα ειδοποιητήρια είναι ήδη διαθέσιμα στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, οπότε δεν υπάρχει λόγος να περιμένετε μέχρι την τελευταία στιγμή.

Τι γίνεται αν καθυστερήσετε

Όποιος δεν προλάβει την προθεσμία θα πληρώσει πρόστιμο, που αυξάνεται όσο περνάει ο καιρός. Για τα επιβατικά Ι.Χ. και τις μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης ισχύουν τα εξής:

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Έως 31 Ιανουαρίου 2027: πρόστιμο 25% επί των τελών κυκλοφορίας.

πρόστιμο 25% επί των τελών κυκλοφορίας. Μέσα στον Φεβρουάριο 2027: πρόστιμο 50%.

πρόστιμο 50%. Από 1η Μαρτίου 2027: πρόστιμο 100%, δηλαδή πληρώνετε διπλάσιο ποσό. Το ίδιο ισχύει αν δεν πληρώσετε καθόλου ή πληρώσετε μόνο ένα μέρος.

Το ελάχιστο πρόστιμο είναι 30 ευρώ, όταν τα οφειλόμενα τέλη είναι χαμηλότερα από αυτό το ποσό. Για κάποιες άλλες κατηγορίες οχημάτων τα πράγματα διαφέρουν λίγο.

Για παράδειγμα εάν τα τέλη ενός αυτοκινήτου είναι 200 ευρώ, θα πληρώσετε 250 ευρώ αν εξοφλήσετε τον Ιανουάριο, 300 τον Φεβρουάριο και 400 από τον Μάρτιο και μετά.

Πώς βρίσκετε το ειδοποιητήριο

Με κωδικούς TAXISnet: μπείτε στο myCAR (aade.gr/mycar), επιλέξτε «Τέλη κυκλοφορίας» και μετά το έτος 2027. Εμφανίζεται το ειδοποιητήριο και μπορείτε να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή ή στο κινητό σας ή να το εκτυπώσετε. Εκεί γράφεται το ποσό και ό,τι χρειάζεστε για να πληρώσετε.

Χωρίς κωδικούς: χρησιμοποιήστε την υπηρεσία «Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet» (aade.gr/teli-kykloforias-horis-kodikoys-taxisnet). Συμπληρώνετε τον ΑΦΜ που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και το έτος 2027, και πατάτε «Εκτύπωση».

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Πώς πληρώνετε

Η πιο εύκολη λύση είναι το e-banking, με τον κωδικό πληρωμής RF που γράφει το ειδοποιητήριο. Μπορείτε επίσης να πληρώσετε σε ΑΤΜ, σε τραπεζικό κατάστημα ή στα ΕΛΤΑ. Κρατήστε το αποδεικτικό πληρωμής.

Από πού βγαίνει το ποσό

Εξαρτάται από το όχημα και από το πότε πρωτοταξινομήθηκε.

Για τα επιβατικά που ταξινομήθηκαν έως 31 Οκτωβρίου 2010 , μετράνε ο κυβισμός του κινητήρα και το έτος πρώτης ταξινόμησης.

, μετράνε ο κυβισμός του κινητήρα και το έτος πρώτης ταξινόμησης. Για όσα ταξινομήθηκαν από 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά, μετράνε οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), με βάση την κλίμακα της περιόδου ταξινόμησης.

Το ακριβές ποσό το βλέπετε πάντα στο ειδοποιητήριο.

Αν δεν θα κινήσετε το όχημα το 2027

Αν δεν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να το θέσετε σε ψηφιακή ακινησία από το myCAR, χωρίς να πάτε σε εφορία. Για να μη χρωστάτε τέλη για το 2027, πρέπει να το κάνετε επίσης έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ένα όχημα σε ακινησία δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί και πρέπει να μένει στον δηλωμένο χώρο στάθμευσης. Αν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να άρετε την ακινησία, αρκεί να έχετε ασφάλεια και να πληρώσετε τα αντίστοιχα τέλη.

Το myCAR σάς δείχνει και αν χρωστάτε τέλη από πριν, και μπορείτε να βγάλετε από εκεί βεβαίωση μη οφειλής.