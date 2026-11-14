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Ελλάδα – Σερβία: Ο Μάικλ Όλιβερ σφυρίζει στο Πανθεσσαλικό

Την κρίσιμη αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Σερβία για το UEFA Nations League θα διευθύνει ο Elite Άγγλος διαιτητής Μάικλ Όλιβερ με βοηθούς τους Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουερινγκ

Διαιτητής με κίτρινη φανέλα της UEFA δείχνει με το χέρι του κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα
14/11/2026, 13:03
TANEA Newsroom
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Μετά τη βαριά ήττα με 7-0 από την Ολλανδία για την 5η αγωνιστική του UEFA Nations League, η Εθνική Ελλάδας προετοιμάζεται για την τελευταία της υποχρέωση στον όμιλο.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αναμετρηθεί με τη Σερβία τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 21:45 στο Πανθεσσαλικό στάδιο, επιδιώκοντας την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Για την κρίσιμη αυτή αναμέτρηση, η UEFA επέλεξε τον Elite Άγγλο διαιτητή Μάικλ Όλιβερ.

Ο 41χρονος ρέφερι διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην Premier League και σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, ενώ πρόσφατα είχε διευθύνει την αναμέτρηση Μαρσέιγ – Ολυμπιακός για το Europa League.

Στο παρελθόν, ο Άγγλος διαιτητής έχει βρεθεί σε δύο αγώνες της Εθνικής Ελλάδας, με την ομάδα να μετρά ισάριθμες ήττες.

Στο Πανθεσσαλικό, βοηθοί του Μάικλ Όλιβερ θα είναι οι συμπατριώτες του Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουερινγκ, ενώ καθήκοντα τέταρτου διαιτητή θα εκτελέσει ο Άντριου Μάντλεϊ. Την ευθύνη του VAR θα έχει ο Στιούαρτ Άτγουελ, με βοηθό τον Πίτερ Μπανκς.

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