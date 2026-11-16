Η έντονη δραστηριότητα διήρκεσε περίπου 20 λεπτά, με την εκπρόσωπο της τοπικής ένωσης αλιέων να αποδίδει, σύμφωνα με την ίδια, την αναστάτωση στην παρουσία κάποιου θηρευτή όπως ένας τόνος

Ένα ασυνήθιστο φαινόμενο, που πολλοί συνέκριναν με βιβλική σκηνή, καταγράφηκε σε βίντεο όταν χιλιάδες ψάρια αναπήδησαν μαζικά έξω από τη θάλασσα, επιχειρώντας να διαφύγουν από θηρευτή.

Το χρονικό του φαινομένου

Το περιστατικό έλαβε χώρα την περασμένη Κυριακή σε προβλήτα της Κόστα ντελ Σολ, πλησίον της Μάλαγα στην Ισπανία. Η έντονη δραστηριότητα διήρκεσε περίπου 20 λεπτά, ξεκινώντας λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι. Στο οπτικό υλικό διακρίνονται μικρά ασημόχρωμα ψάρια να σπαρταρούν στην ακτή, ενώ άλλα δημιουργούν πίδακες νερού καθώς πηδούν ανεξέλεγκτα σε κατάσταση πανικού. Εκτιμάται πως πρόκειται για το είδος «λάτσας», μέλος της οικογένειας της ρέγγας που συχνά χρησιμοποιείται ως δόλωμα.

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Η Μαρί Κάρμεν Νάβας, εκπρόσωπος της τοπικής ένωσης αλιέων, απέδωσε την αναστάτωση στην παρουσία κάποιου θηρευτή, όπως ένας τόνος. Σύμφωνα με την ίδια, τα ψάρια εκτινάχθηκαν λόγω της ταχύτητας κίνησής τους και της πίεσης στο εσωτερικό του κοπαδιού. Το θέαμα προσέλκυσε δεκάδες γλάρους που έσπευσαν να τραφούν, ενώ παιδιά παρακολουθούσαν το συμβάν δίπλα σε αλιευτικό σκάφος.

Αντιδράσεις και ερμηνείες

Παρά τις εικασίες χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί τεχνητής νοημοσύνης, αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν το πραγματικό του γεγονότος στην Καλέτα ντε Βέλες. Ο ψαράς Εδουάρδο Ρουίθ Ραμίρεθ εξήγησε: «Το έχω δει και ο ίδιος, αν και σε παραλία. Ως ψαράς, μπορώ να το επιβεβαιώσω. Συμβαίνει όταν οι θηρευτές στριμώχνουν ένα κοπάδι σαρδέλες, με αποτέλεσμα τα ψάρια να ξεχύνονται έξω από το νερό. Πρόκειται για έναν αμυντικό ελιγμό προκειμένου να προστατευτούν». Άλλοι χρήστες υπέθεσαν την παρουσία καρχαριών, αν και δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση.

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Σχετικά με τη βρώση των ψαριών, κάτοικος ανέφερε: «Είναι ένα είδος σαρδέλας, αλλά πιο στεγνό και λιγότερο ζουμερό όταν ψήνεται στη σχάρα. Γι’ αυτό και το λιμάνι δεν έχει γεμίσει με κόσμο που προσπαθεί να τα πιάσει. Απλώς δεν είναι ιδιαίτερα νόστιμα». Ενώ κάποιοι προσπάθησαν να επιστρέψουν τα ψάρια στο νερό, πολλά κατέληξαν νεκρά στη στεριά. Παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί τον Ιούλιο στην Γκαρούτσα, όπου πιθανότερος θηρευτής θεωρήθηκε ένας ερυθρός τόνος.

Η Καλέτα ντε Βέλες, που απέχει περίπου 30 λεπτά από τη Μάλαγα, υπάγεται στον δήμο Βέλες-Μάλαγα.