Εβδομάδα πληρωμών για 78.000 δικαιούχους – Ποια επιδόματα καταβάλλονται

Χέρι καταμετρά ευρώ μπροστά από το κτίριο του e-ΕΦΚΑ, έννοια συντάξεων ή εισφορών.

Από τις 16 έως τις 20 Νοεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 71,05 εκατ. ευρώ σε 78.003 δικαιούχους. Αναλυτικά οι ημερομηνίες και οι κατηγορίες των πληρωμών.

Συνολικά 71.051.797,98 ευρώ θα καταβληθούν σε 78.003 δικαιούχους από σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, έως τις 20 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 16 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 201.797,98 ευρώ σε 153 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ,

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– στις 20 Νοεμβρίου θα καταβληθούν κατ’ εκτίμηση 15.350.000 ευρώ σε 28.500 δικαιούχους για την πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και εξόδων κηδείας,

– από τις 16 έως τις 20 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 18.500.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

– 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.