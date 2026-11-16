Κρήτη: Ανείπωτη τραγωδία με το βρέφος 18 μηνών – Έρευνες για το πώς έφτασε να καταπιεί τη βενζίνη

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί απέκτησε πρόσβαση στο εύφλεκτο υγρό, εξετάζοντας αν διέφυγε της προσοχής των γονέων του

Τραγική κατάληξη είχε ένα βρέφος ηλικίας 18 μηνών στη Νέα Αλικαρνασσό της Κρήτης. Το μικρό παιδί, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, φέρεται να κατανάλωσε ποσότητα βενζίνης, γεγονός που οδήγησε στο μοιραίο περιστατικό.

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Παρά τις επίπονες και συνεχείς προσπάθειες που κατέβαλε το ιατρικό προσωπικό για να το σώσει, το βρέφος τελικά έχασε τη ζωή του.

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Οι συνθήκες του περιστατικού

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, οι γονείς μετέφεραν άμεσα το παιδί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι γιατροί που ανέλαβαν το περιστατικό κατέβαλαν πράγματι μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να επαναφέρουν το βρέφος, επιτυγχάνοντας αρχικά την επαναφορά του. Εντούτοις, παρά τις προσπάθειες αυτές, λίγο αργότερα το βρέφος κατέληξε στη ζωή.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες το βρέφος απέκτησε πρόσβαση στο εύφλεκτο υγρό.

Μία από τις εκδοχές που εξετάζονται είναι ότι το παιδί διέφυγε της προσοχής των γονέων του, προσεγγίζοντας χώρο όπου υπήρχαν επικίνδυνες ουσίες, στις οποίες δεν θα έπρεπε να είχε πρόσβαση.