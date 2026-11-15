Κέρκυρα: Οδηγός ΙΧ συγκρούστηκε με μοτοσικλετιστή και εγκατέλειψε το σημείο – Ανατράπηκε το αυτοκίνητό του

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/11) στην περιοχή Καλλιθέα Κανάλια της Κέρκυρας, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/11) στην περιοχή Καλλιθέα Κανάλια της Κέρκυρας, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε νεαρός άνδρας.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, η σύγκρουση σημειώθηκε μπροστά από το περίπτερο που βρίσκεται απέναντι από την ΕΡΑ.

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Μετά το τροχαίο, ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν σταμάτησε στο σημείο, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και συνέχισε την πορεία του, επιχειρώντας να διαφύγει. Ωστόσο, λίγο πιο κάτω έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο ανατράπηκε στη μέση του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του οδηγού του αυτοκινήτου.

Τόσο ο οδηγός του ΙΧ όσο και ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Κέρκυρας.