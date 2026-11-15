Ο εντοπισμός του αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της τελευταίας γνωστής παρουσίας του, σε αγροτική περιοχή προς το Μαγγανιακό, γεννά ερωτήματα για τη διαδρομή που ακολούθησε

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 73χρονου στη Μεσσηνία, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής σε αγροτική περιοχή στο Μαγγανιακό του Δήμου Μεσσήνης.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε χωράφι, σε μικρή απόσταση από το λευκό αυτοκίνητό του. Για τον εντοπισμό του είχε προηγηθεί μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών, εθελοντών και συγγενών του, που αναζητούσαν τα ίχνη του τις τελευταίες ώρες.

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Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες Αρχές, οι οποίες συλλέγουν στοιχεία και ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 73χρονος, προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Η έκκληση της οικογένειας για κάμερες ασφαλείας

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του 73χρονου απευθύνει έκκληση σε κατοίκους και επαγγελματίες που διαθέτουν κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής από τη Λιόριζα προς το Μαγγανιακό να ελέγξουν το καταγεγραμμένο υλικό από αργά το απόγευμα της Πέμπτης έως και το πρωί της Παρασκευής.

Οι συγγενείς αναζητούν απαντήσεις για τη διαδρομή που ακολούθησε ο ηλικιωμένος, καθώς και για το ενδεχόμενο να βρισκόταν μαζί με κάποιο άλλο άτομο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι φέρεται να διένυσε μέσα στη νύχτα μια αρκετά μεγάλη απόσταση.

Οποιοδήποτε οπτικό υλικό μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο για την προανάκριση και τη διερεύνηση των συνθηκών της τραγικής κατάληξης.

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Πού είχε εντοπιστεί για τελευταία φορά ο 73χρονος

Για την εξαφάνιση του Γιάννη Γιαννακόπουλου είχε ενεργοποιηθεί Silver Alert από τη Γραμμή Ζωής, έπειτα από την ενημέρωση της οικογένειάς του το Σάββατο 14 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 73χρονος είχε θεαθεί για τελευταία φορά το βράδυ της Πέμπτης σε ελαιοτριβείο στο Πλατύ, όπου είχε συναντήσει και συνομιλήσει με άλλα άτομα. Μάλιστα, είχε πραγματοποιήσει και σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με τον γιο του.

Ο εντοπισμός του αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της τελευταίας γνωστής παρουσίας του, σε αγροτική περιοχή προς το Μαγγανιακό, γεννά ερωτήματα για τη διαδρομή που ακολούθησε και όσα ενδεχομένως συνέβησαν τις τελευταίες ώρες της ζωής του.

Πρόκειται πάντως για περιοχή που ενδέχεται να γνώριζε, καθώς καταγόταν από γειτονικό χωριό του Δήμου Μεσσήνης.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, με βασικό ζητούμενο να φωτιστούν οι συνθήκες θανάτου του 73χρονου και να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά.