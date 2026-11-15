Χρήστος Παππάς: «Δεν παίξαμε το μπάσκετ που έπρεπε – Πήγαμε περισσότερο στο ατομικό»

Ο άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζώκα αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει ένας ακόμη επιθετικός πόλος πέρα από τους Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ στην ομάδα

Στην επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού στάθηκε ο Χρήστος Παππάς, μετά την ήττα των «ερυθρόλευκων» με 100-78 από τον Άρη στο Nick Galis Hall, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ο άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος ανέλαβε την καθοδήγηση της ομάδας μετά την αποβολή του προπονητή της, παραδέχθηκε πως οι Πειραιώτες δεν παρουσίασαν την ομαδική εικόνα που απαιτούσε η αναμέτρηση.

Ο Παππάς εντόπισε το βασικό πρόβλημα στην επίθεση, εξηγώντας ότι ο Ολυμπιακός κατέφυγε σε περισσότερες ατομικές προσπάθειες αντί να δημιουργήσει μέσα από τη συνεργασία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει ένας ακόμη επιθετικός πόλος, πέρα από τους Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ.

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Οι δηλώσεις του Χρήστου Παππά

Για όσα δεν λειτούργησαν στο δεύτερο ημίχρονο:

«Ήταν λίγο από όλα, αλλά το βασικότερο ήταν στην επίθεση, δεν ανταποκριθήκαμε. Δεν παίξαμε το μπάσκετ που έπρεπε να παίξουμε. Πήγαμε πιο πολύ στο ατομικό και εκεί χάσαμε την επαφή μας».

Για το αν θα έπρεπε να έχει δημιουργηθεί ένας τρίτος επιθετικός πόλος, πέρα από τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ:

«Το θέμα είναι πως δεν προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε τον τρίτο πόλο».