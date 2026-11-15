Η 53χρονη γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια οπισθοπορείας του οχήματος

Τραγική κατάληξη είχε η εξόρμηση ενός ζευγαριού στην Αλόννησο για την κοπή ξύλων, καθώς μια 53χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από το φορτηγό που οδηγούσε ο 58χρονος σύζυγός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skiathoslife.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/11), όταν ο άνδρας επιχείρησε να κάνει οπισθοπορεία με το φορτηγό του. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, φέρεται να μην αντιλήφθηκε την παρουσία της συζύγου του πίσω από το όχημα, με αποτέλεσμα να την παρασύρει.

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Από την πτώση στο έδαφος η άτυχη γυναίκα υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, ο οποίος αποδείχθηκε θανάσιμος.

Η 53χρονη καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο είχε εγκατασταθεί εδώ και πολλά χρόνια στην Αλόννησο, όπου ζούσε με τον σύζυγό της, ο οποίος κατάγεται από το νησί. Μαζί είχαν αποκτήσει δύο παιδιά.

Η είδηση του θανάτου της έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία, καθώς η γυναίκα ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους κατοίκους της Αλοννήσου, όπου είχε δημιουργήσει την οικογένειά της και είχε συνδέσει τη ζωή της με τον τόπο.

Στο Αστυνομικό Τμήμα ο 58χρονος

Μετά το τραγικό περιστατικό, ο 58χρονος σύζυγος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλοννήσου, ενώ αναμένεται να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη εισαγγελική διαδικασία για την υπόθεση, η οποία εξετάζεται ως ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η σορός της 53χρονης πρόκειται να μεταφερθεί για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ώστε να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια του θανάτου της.

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν όλα τα στοιχεία και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, που έχει συγκλονίσει την Αλόννησο.