Meteo: Επιστρέφει στα φυσιολογικά επίπεδα η λίμνη του Μόρνου – Τι δείχνουν τα δορυφορικά δεδομένα

Σε καλύτερα επίπεδα βρίσκεται τον Νοέμβριο η έκταση της λίμνης του Μόρνου στη Φωκίδα, σύμφωνα με τα τελευταία δορυφορικά δεδομένα που συγκέντρωσε το Meteo

Σε καλύτερα επίπεδα βρίσκεται τον Νοέμβριο η έκταση της λίμνης του Μόρνου στη Φωκίδα, σύμφωνα με τα τελευταία δορυφορικά δεδομένα που συγκέντρωσε το Meteo, καταγράφοντας σημαντική ανάκαμψη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες του Sentinel-2, τις οποίες επεξεργάστηκε η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και δημοσιεύονται στο Παρατηρητήριο Μόρνου, η έκταση της λίμνης ανερχόταν σε περίπου 13 τετραγωνικά χιλιόμετρα στις 8 Νοεμβρίου 2026.

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Έκταση της υδάτινης επιφάνειας της λίμνης Μόρνου στις 08 Νοεμβρίου 2026 από δορυφορικά δεδομένα του Sentinel-2

Η τιμή αυτή παρουσιάζει αρνητική απόκλιση περίπου 11% σε σχέση με τον μέσο όρο του Νοεμβρίου για την περίοδο 2016-2024, ο οποίος διαμορφώνεται στα 14,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Υπενθυμίζεται ότι έναν χρόνο νωρίτερα η έκταση της λίμνης είχε περιοριστεί περίπου στο μισό του μέσου όρου για τον συγκεκριμένο μήνα, προκαλώντας ανησυχία για την επάρκεια των υδάτινων αποθεμάτων. Η λίμνη του Μόρνου αποτελεί τον βασικό ταμιευτήρα για την υδροδότηση της Αττικής.

Πού οφείλεται η ανάκαμψη της λίμνης του Μόρνου

Η αύξηση της υδάτινης έκτασης της λίμνης αποδίδεται κυρίως στις βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2026.

Ενδεικτικά, ο μετεωρολογικός σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ο οποίος βρίσκεται στο φράγμα του Μόρνου, έχει καταγράψει συνολικό ύψος βροχόπτωσης 888 χιλιοστών από την αρχή του έτους έως σήμερα.

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Η συγκεκριμένη τιμή είναι σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο της περιόδου 2015-2024 και συγκαταλέγεται στις υψηλότερες αθροιστικές τιμές βροχόπτωσης που έχουν καταγραφεί στον ίδιο σταθμό από το 2015.

Διάγραμμα συνολικών αθροιστικών βροχοπτώσεων στον σταθμό στο φράγμα του Μόρνου από το 2025 έως το 2026.

Γιατί δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού

Παρά την ανάκαμψη της υδάτινης έκτασης, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών επισημαίνει ότι τα νέα δεδομένα δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε εφησυχασμό.

Όπως υπογραμμίζεται, μία ευνοϊκή υδρολογική χρονιά δεν αποτελεί κανόνα, καθώς περίοδοι ανομβρίας είναι πιθανό να επανεμφανιστούν, επηρεάζοντας εκ νέου τα αποθέματα νερού της λίμνης.