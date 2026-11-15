«Μου λέει “πονάω, σβήνω, πρόσεχε το παιδί μας”»: Συγκλονίζει ο σύζυγος της 36χρονης που παρασύρθηκε από ΙΧ στο Καματερό

Η 36χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με πολλαπλά κατάγματα και θρυμματισμένη την αριστερή πλευρά του σώματός της, ενώ οι επόμενες 72 ώρες θεωρούνται κρίσιμες

Σοκ προκαλεί η παράσυρση μιας 36χρονης μητέρας από 38χρονο οδηγό στο Καματερό. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η γυναίκα στάθμευσε προσωρινά το αυτοκίνητό της, επιχειρώντας να αγοράσει καφέ πριν μεταβεί στην εργασία της.

Καθώς η 36χρονη εξήλθε από το όχημά της, ένα διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να κινείτο με υπερβολική ταχύτητα χωρίς να φρενάρει, την παρέσυρε. Η γυναίκα εκσφενδονίστηκε στον αέρα. Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή, καθώς φέρει πολλαπλά τραύματα.

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Η μαρτυρία του συζύγου

Ο σύζυγος της 36χρονης περιέγραψε τις δραματικές στιγμές: «Η σύζυγός μου είχε παρκάρει κανονικά, κατέβηκε, άνοιξε την πόρτα της, κατέβηκε η γυναίκα μου και ήθελε να πάρει το πρωινό της καφέ για να πάει στη δουλειά της όπως κάνει κάθε πρωί τέτοια ώρα. Ο κύριος την παρέσυρε και την πέταξε στον αέρα. Έκανε τέσσερις σβούρες και μετά η σύζυγός μου έπεσε απότομα πάνω στην άσφαλτο».

Αναφερόμενος στην επαφή τους στο σημείο, πρόσθεσε: «Ήταν όλοι οι άνθρωποι εκεί από πάνω της. Πήγα, με αναγνώρισε αμέσως. Μου κράτησε το χέρι με το άλλο χέρι της. Μου λέει ‘πονάω, δεν αντέχω, σβήνω. Πρόσεχε το παιδί μας’. Εγώ της είπα ‘δεν είναι κάτι, είναι από το σοκ. Έχεις χτυπήσει. Όλα θα πάνε καλά’. ‘Όχι, πεθαίνω’, μου λέει. ‘δεν είμαι καλά’. Της λέω ‘κάνε υπομονή, έρχεται το ασθενοφόρο, θα πάμε στο νοσοκομείο, θα γίνεις καλά’. Μετά ήρθε το ασθενοφόρο. Τη βάλανε οι άνθρωποι οι τραυματιοφορείς μέσα στο ασθενοφόρο και από εκεί φύγαμε κατευθείαν για τον Ερυθρό Σταυρό. Ο οδηγός ήταν εκεί και ήταν μια χαρά. Απλά έλεγε ‘τι έκανα’, τίποτα άλλο».

Σχετικά με την πορεία της υγείας της, ο σύζυγος δήλωσε: «Η κατάστασή της είναι πολύ κρίσιμη. Οι πρώτες 72 ώρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Έχει πάρα πολλές κακώσεις στο σώμα της. Έχει πολλαπλά κατάγματα. Όλη η αριστερή πλευρά είναι θρυμματισμένη. Έγινε το πρώτο χειρουργείο στην κνήμη. Οι γιατροί κάναν ό,τι μπορούσαν ανθρωπίνως δυνατό να σταματήσουν τις αιμορραγίες, αλλά έχει σοβαρότατες ζημιές, οι οποίες δεν ξέρουμε τι επιπλοκές μπορούν να έχουν στα επόμενα εικοσιτετράωρα που ακολουθούνε».