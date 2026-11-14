Ο σύζυγος της γυναίκας, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», περιέγραψε τις δραματικές στιγμές και την κατάσταση της υγείας της

Σοκ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο από το σοβαρό τροχαίο στο Καματερό, όπου ένας 38χρονος οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του μία 36χρονη γυναίκα, τη στιγμή που εκείνη μόλις είχε σταθμεύσει και είχε βγει από το όχημά της. Η γυναίκα δίνει μάχη για τη ζωή της, καθώς νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική με πολλαπλά κατάγματα και σοβαρά τραύματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί. Όπως φαίνεται στο βίντεο, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 38χρονος κινείται με μεγάλη ταχύτητα στη λεωφόρο Φυλής, με κατεύθυνση προς την οδό Ιφιγένειας. Ξαφνικά, ο οδηγός χάνει τον έλεγχο, βγαίνει από την πορεία του και προσκρούει με σφοδρότητα σε σταθμευμένο ΙΧ.

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Το όχημα συνεχίζει την ανεξέλεγκτη πορεία του και παρασύρει την 36χρονη, η οποία είχε μόλις παρκάρει και είχε βγει από το αυτοκίνητό της.

«Έκανε η γυναίκα μου τέσσερις τούμπες στον αέρα και έπεσε κάτω»

Ο σύζυγος της γυναίκας, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», περιγράφει τις δραματικές στιγμές και την κατάσταση της υγείας της.

«Έχει πολλαπλά κατάγματα, είναι πολύ άσχημη η κατάσταση, είναι στη ΜΕΘ, διασωληνωμένη, της βάζουν συνέχεια αίμα, χάνει αίμα, έχει πολλά προβλήματα. Είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Μας είπαν ότι οι πρώτες 72 ώρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η σύζυγός του είχε σταθμεύσει κανονικά, ενώ ο οδηγός κινούνταν με ταχύτητα που, σύμφωνα με την εκτίμησή του, έφτανε τα 120 χιλιόμετρα την ώρα.

«Βγήκε από το αμάξι, ο κύριος έτρεχε με 120 και την παρέσυρε, την πέταξε. Έκανε η γυναίκα μου τέσσερις τούμπες στον αέρα και έπεσε κάτω», περιέγραψε, εξηγώντας ότι η πρόσκρουση προκάλεσε εκτεταμένα τραύματα στη μία πλευρά του σώματός της.

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Η ανεξέλεγκτη πορεία του ΙΧ και οι ζημιές σε έξι οχήματα

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης αποτυπώνεται και στις ζημιές που προκλήθηκαν. Σύμφωνα με όσα περιγράφει ο σύζυγος της 36χρονης, το αυτοκίνητο του 38χρονου χτύπησε συνολικά έξι οχήματα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Αφού παρέσυρε τη γυναίκα και προσέκρουσε σε οχήματα που βρίσκονταν στο σημείο, συνέχισε την πορεία του και λίγο πιο κάτω χτύπησε ακόμη τρία σταθμευμένα οχήματα, δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα, όπου τελικά ακινητοποιήθηκε.

Την ίδια ώρα, περίοικοι και εργαζόμενοι σε καταστήματα της περιοχής έσπευσαν να βοηθήσουν, ακούγοντας τις φωνές της τραυματισμένης γυναίκας, η οποία βρισκόταν πεσμένη στο οδόστρωμα και υπέφερε από τους πόνους.

Ο σύζυγός της δηλώνει πως αυτή τη στιγμή το μόνο που τον απασχολεί είναι να καταφέρει η γυναίκα του να κρατηθεί στη ζωή, ενώ, όπως λέει, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επικοινωνία από την πλευρά του οδηγού.

«Τώρα με ενδιαφέρει η ζωή της γυναίκας μου, να βγει ζωντανή από εκεί μέσα», ανέφερε συγκλονισμένος.