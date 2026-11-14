Η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή

Ο ΠΑΟΚ διατηρεί το απόλυτο των επτά νικών στην κορυφή της κατάταξης ενώ ο Ηρακλής επικράτησε του Προμηθέα Πάτρας με 99-92 στην έβδομη αγωνιστική της διοργάνωσης

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει αήττητος στη Stoiximan GBL, καθώς η επικράτησή του με 74-69 στην Καρδίτσα τον ανέβασε στο 7-0 και τον διατήρησε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Την ίδια ώρα, η 7η αγωνιστική συνεχίζεται την Κυριακή (15/11) με τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου και του Ολυμπιακού με τον Άρη, που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατάταξη.

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Τα αποτελέσματα των αγώνων:

Η βαθμολογία: