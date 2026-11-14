Η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή
Ο ΠΑΟΚ διατηρεί το απόλυτο των επτά νικών στην κορυφή της κατάταξης ενώ ο Ηρακλής επικράτησε του Προμηθέα Πάτρας με 99-92 στην έβδομη αγωνιστική της διοργάνωσης
Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει αήττητος στη Stoiximan GBL, καθώς η επικράτησή του με 74-69 στην Καρδίτσα τον ανέβασε στο 7-0 και τον διατήρησε στην κορυφή της βαθμολογίας.
Την ίδια ώρα, η 7η αγωνιστική συνεχίζεται την Κυριακή (15/11) με τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου και του Ολυμπιακού με τον Άρη, που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατάταξη.
Τα αποτελέσματα των αγώνων:
- ΑΕΚ – Δόξα Λευκάδας: 73-77
- Καρδίτσα – ΠΑΟΚ: 69-74
- Προμηθέας Πάτρας – Ηρακλής: 92-99