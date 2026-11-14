EuroLeague: Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας αναδείχθηκε MVP ΤΗς 11ης αγωνιστικής

Ο Λιθουανός σέντερ συγκέντρωσε 17 πόντους και 20 ριμπάουντ στη νίκη της Ζαλγκίρις επί της Αρμάνι στο Μιλάνο, «διαλύοντας όλα τα κοντέρ» στην ενδέκατη αγωνιστική

Σε μία από τις πιο παραγωγικές του εμφανίσεις για την τρέχουσα περίοδο προέβη ο Γιόνας Βαλαντσιούνας κατά την αναμέτρηση της Ζαλγκίρις απέναντι στην Αρμάνι στο Μιλάνο.

Το συγκρότημα από το Κάουνας επικράτησε με 86-83, έχοντας τον πρώην παίκτη του NBA σε εξαιρετική κατάσταση.

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Ο Βαλαντσιούνας σημείωσε 17 πόντους και συνέλεξε 20 ριμπάουντ, «διαλύοντας όλα τα κοντέρ», αλλά και την άμυνα των πρωταθλητών Ιταλίας.

Η εν λόγω παρουσία απέφερε στον Βαλαντσιούνας την ανάδειξή του σε πολυτιμότερο παίκτη (MVP) της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague, καθώς η ομάδα του βρίσκει ρυθμό και βελτιώνει συνεχώς τη θέση της στον βαθμολογικό πίνακα.