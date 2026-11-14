Το μήνυμα του Ροναλντίνιο πριν την μεγάλη επιστροφή: «Ένα γκολ κόντρα στην Φορλί θα είναι σαν και εκείνο στην Ίντερ»

Ο 46χρονος Βραζιλιάνος σταρ εντάχθηκε στο δυναμικό της Ραβέννα με στόχο να πετύχει το 300ό γκολ της καριέρας του, ενώ αναμένεται να ξεκινήσει βασικός στο sold out γήπεδο των 1.800 θέσεων

Έντεκα χρόνια μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, ο 46χρονος πλέον Ροναλντίνιο προετοιμάζεται για την επιστροφή του στα γήπεδα.

Ο Βραζιλιάνος σταρ θα αγωνιστεί με τη φανέλα της Ραβέννα στο ντέρμπι της τρίτης κατηγορίας της Ιταλίας κόντρα στη Φορλί, που είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Κυριακή 15 Νοεμβρίου.

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Μέσω αυτής της συμμετοχής, στοχεύει να εκπληρώσει μια μακροχρόνια επιθυμία του: να φτάσει τα 300 γκολ στην καριέρα του, έχοντας σταματήσει στα 299. Την Παρασκευή, ο ίδιος παρέθεσε γεύμα στους συμπαίκτες του και μίλησε στη «Gazzetta dello Sport» για τα πλάνα του.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Είμαι χαρούμενος γιατί, μετά από τόσο καιρό, μπορώ να επιστρέψω στο γήπεδο. Μου αρέσει η ιδέα ότι μπορώ να προσφέρω χαρά σε αυτούς τους νέους θαυμαστές μου.

Θα ήθελα να σκοράρω στο ντέρμπι με την Φορλί όπως έκανα με την Μίλαν στο πρώτο μου ντέρμπι κόντρα στην Ίντερ, ένα γκολ που είχα σημειώσει και ο κόσμος μου το θυμίζει ακόμη”, τόνισε ο Ροναλντίνιο, ο οποίος σε ερώτηση για το ποιον βλέπει ως τον διάδοχό του, είπε:

“Δεν μου αρέσει να κάνω συγκρίσεις, υπάρχουν πολλοί νεαροί παίκτες που μου αρέσουν και μπορούν να τα πάνε καλά, αρκεί να δείτε μόνο τους Βραζιλιάνους.

Ο Έντρικ για παράδειγμα είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, έχει παίξει σε αρκετά πρωταθλήματα και τα έχει πάει καλά: στην Γαλλία, στην Βραζιλία, στην Ισπανία”.