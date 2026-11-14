Ο Γιώργος Πετράκης αναλαμβάνει και επίσημα τον Παναιτωλικό

Ο 38χρονος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δυόμιση ετών με την ομάδα του Αγρινίου, με στόχο της συνεργασίας την ανάπτυξη ενός σύγχρονου αγωνιστικού μοντέλου με διάρκεια

Στη νέα εποχή με τον Γιώργο Πετράκη στην τεχνική ηγεσία εισέρχεται επίσημα ο Παναιτωλικός.

Η διοίκηση της ομάδας του Αγρινίου γνωστοποίησε τη σύναψη συνεργασίας με τον 38χρονο τεχνικό, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δυόμιση ετών.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ομάδα μας ήρθε σε συμφωνία με τον Γιώργο Πετράκη ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία για τα επόμενα δυόμιση χρόνια.

Ο 38χρονος τεχνικός, κάτοχος διπλώματος UEFA Pro, εργάστηκε σε εθνικές κατηγορίες της χώρας μας ως προπονητής σε Κισσαμιακό, ΑΕ Καραϊσκάκης, Λαμία, Κηφισιά, ΑΕΛ και πέρσι στον Ηρακλή.

Στο εξωτερικό εργάστηκε στη Jeunesse Esch του Λουξεμβούργου και στην Κύπρο στον Ολυμπιακό Λευκωσίας, τη Δόξα Κατωκοπιάς και την Ομόνοια 29.

Στόχος της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου αγωνιστικού μοντέλου με διάρκεια, η αξιοποίηση και εξέλιξη ποδοσφαιριστών, καθώς και η δημιουργία ενός συνόλου που θα διεκδικήσει την άνοδό του σε ψηλότερα βαθμολογικά σκαλοπάτια».