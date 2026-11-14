Black Friday και Cyber Monday: Αντίστροφη μέτρηση για τις μεγάλες προσφορές – Οι ανοιχτές Κυριακές του 2026

Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, καθώς και τις τρεις επόμενες Κυριακές του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα των ανοιχτών Κυριακών του 2026

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Black Friday, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, και για την Cyber Monday, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, έχει ήδη ξεκινήσει. Μεγάλα καταστήματα, αλυσίδες λιανικής και ηλεκτρονικά καταστήματα στήνουν τις καμπάνιες τους, με στόχο να αξιοποιήσουν μία από τις πιο δυνατές εμπορικές περιόδους της χρονιάς.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η τεχνολογία, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, τα ρούχα, τα παπούτσια και τα είδη για το σπίτι.

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Ποιες Κυριακές είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Όποιος προτιμά να δει το προϊόν από κοντά έχει περιθώριο, καθώς την Κυριακή 29 Νοεμβρίου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Είναι η πρώτη Κυριακή της εορταστικής περιόδου και αναμένεται ότι κάποιες από τις εκπτώσεις της Παρασκευής θα ισχύουν ακόμη. Καλό είναι να ελέγξετε το ωράριο του καταστήματος που σας ενδιαφέρει πριν βγείτε από το σπίτι.

Αμέσως μετά ξεκινά το εορταστικό ωράριο, με περισσότερες ώρες λειτουργίας και πολύ μεγαλύτερη κίνηση στην αγορά.

Οι ανοιχτές Κυριακές που απομένουν το 2026:

29 Νοεμβρίου

13 Δεκεμβρίου

20 Δεκεμβρίου

27 Δεκεμβρίου