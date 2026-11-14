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Ο Σαλάχ έγραψε ιστορία με την Αίγυπτο και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ της εθνικής (vid,pic)

Ο Αιγύπτιος επιθετικός έφτασε τα 70 γκολ με το εθνικό συγκρότημα ξεπερνώντας τον Χοσάμ Χασάν ο οποίος είχε σταματήσει στα 69 τέρματα κατά τη διάρκεια της καριέρας του

Ο Σαλάχ έγραψε ιστορία με την Αίγυπτο και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ της εθνικής (vid,pic)
14/11/2026, 14:33
TANEA Newsroom
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Ο Μοχάμεντ Σαλάχ πέτυχε δύο γκολ στη νίκη της Αιγύπτου με 5-0 επί του Μαλάουι και έφτασε τα 70 με την εθνική ομάδα, αφήνοντας πίσω του τον Χοσάμ Χασάν.

Ο Σαλάχ έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Αιγύπτου, καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ που κρατούσε για χρόνια.

Βρήκε δίχτυα στο 84ο λεπτό με κεφαλιά, ενώ στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με εκτέλεση πέναλτι αλά Πανένκα.

Με το δεύτερο τέρμα του έφτασε τα 70 γκολ με τη φανέλα της εθνικής ομάδας, ξεπερνώντας τον Χοσάμ Χασάν, ο οποίος είχε σταματήσει στα 69, έπειτα από την παρουσία του στην ομάδα από το 1985 έως το 2006.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός θέλησε να γιορτάσει το ιστορικό επίτευγμα με έναν ξεχωριστό τρόπο. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία στην οποία κρατά ένα χαρτί με τον αριθμό «70», αποτυπώνοντας τη σημασία του νέου ρεκόρ του.

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Αίγυπτος Μοχάμεντ Σαλάχ

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