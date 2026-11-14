Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας δημοσίευσε οπτικοακουστικό υλικό για να αναδείξει την καθημερινή προετοιμασία του προσωπικού

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) δημοσίευσε βίντεο με στιγμιότυπα από την εκπαίδευση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, παρουσιάζοντας μέρος της προετοιμασίας τους για τις στρατιωτικές αποστολές.

Το υλικό που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιλαμβάνει πλάνα από την εκπαιδευτική δραστηριότητα του προσωπικού.

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Η ανάρτηση συνοδεύεται από το μήνυμα: «Πίσω από κάθε εντυπωσιακή εικόνα, αμέτρητες ώρες εκπαίδευσης. Πίσω από κάθε αποστολή, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Πάντα Έτοιμοι. Πάντα Ισχυροί».

Με το συγκεκριμένο βίντεο, το ΓΕΕΘΑ παρουσιάζει την καθημερινή προσπάθεια των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, δίνοντας έμφαση στον χρόνο και την προετοιμασία που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.