Σύμφωνα με το TyC Sports, πρόκειται για απόφαση του Λιονέλ Σκαλόνι να μην δοθεί σε κανέναν παίκτη η φανέλα με το νούμερο δέκα, ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του Μέσι

Η Αργεντινή ηττήθηκε με 2-1 από την Ουρουγουάη σε φιλική αναμέτρηση στο γήπεδο «Μπομπονέρα», ωστόσο το αγωνιστικό αποτέλεσμα επισκιάστηκε από την πρωτοφανή εικόνα των κενών εξεδρών.

Το στάδιο, που παραδοσιακά σφύζει από τη θερμή υποστήριξη των οπαδών της «αλμπισελέστε», παρουσίασε μια ασυνήθιστη όψη, μακριά από την ένταση του παρελθόντος.

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Η αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι από την εθνική ομάδα, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος των εισιτηρίων, εκτιμάται πως λειτούργησαν αποτρεπτικά για το κοινό.

Η πλειονότητα των θέσεων στο γήπεδο της Μπόκα παρέμεινε κενή, καθώς οι φίλαθλοι δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για την ενίσχυση του συγκροτήματος του Λιονέλ Σκαλόνι.

Από την πλευρά της, η Ουρουγουάη αξιοποίησε τις συνθήκες επικρατώντας στο παιχνίδι, με τους παίκτες της να πανηγυρίζουν τη νίκη στα αποδυτήρια. Στο ματς αγωνίστηκε και ο Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο στα τελευταία λεπτά, λαμβάνοντας χρόνο συμμετοχής από τον Ντιέγκο Φορλάν.

Το κενό της φανέλας με το «10»

Χαρακτηριστικό της αναμέτρησης ήταν πως κανείς ποδοσφαιριστής της Αργεντινής δεν έφερε το «10» στη φανέλα του. Σύμφωνα με το TyC Sports, πρόκειται για απόφαση του Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος επιδιώκει να διατηρήσει προσωρινά κενό τον αριθμό που ταυτίστηκε με τον Αργεντινό αστέρα.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μια ιδιαίτερη ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του Μέσι για τις επερχόμενες φιλικές υποχρεώσεις.