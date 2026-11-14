Προσλήψεις ΑΣΕΠ: 3.262 θέσεις για απόφοιτους Γυμνασίου και Δημοτικού με αιτήσεις έως τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις μόνιμου προσωπικού και ΙΔΟΧ οφείλουν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά πριν βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα

Δύο μέρες έμειναν για να κλείσει η μεγαλύτερη προκήρυξη της χρονιάς για θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Η 7Κ/2026 του ΑΣΕΠ αφορά 3.262 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού ΙΔΟΧ σε φορείς του Δημοσίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 64/16.10.2026, Τεύχος ΑΣΕΠ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στο asep.gr, όχι μέσω ΕΡΓΑΝΗ, και η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 16/11/2026 στις 14:00. Άνοιξαν στις 30 Οκτωβρίου.

Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται ειδικότητες καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, εργάτες γενικών καθηκόντων, φύλακες και νυχτοφύλακες, μεταφορείς, εργάτες κοιμητηρίων, ταφής-εκταφής, πρασίνου, οδοποιίας και απορριμματοφόρων, καθώς και βοηθοί νοσοκόμων-φύλακες ασθενών, τραυματιοφορείς και μεταφορείς ασθενών.

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Μετά την αίτηση, τα δικαιολογητικά ανεβαίνουν ηλεκτρονικά πριν βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα. Η διαδικασία περιγράφεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της προκήρυξης, που αξίζει να το διαβάσετε πριν πατήσετε «υποβολή».

Οι άλλες προκηρύξεις που τρέχουν

Την ίδια περίοδο έχουν ανοίξει και αρκετές μικρότερες προκηρύξεις για ΥΕ, με λήξη μέσα στον μήνα.

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (έως 16 Νοεμβρίου). Οι προκηρύξεις ΜΒΠ ΣΟΧ 3/2026 και 4/2026 καλύπτουν συνολικά 30 θέσεις με σύμβαση πέντε μηνών. Για ΥΕ υπάρχουν 3 θέσεις προσωπικού καθαριότητας εσωτερικών χώρων (κωδικός 104). Ζητείται απολυτήριο Γυμνασίου. Για όσους αποφοίτησαν έως το 1980 αρκεί το απολυτήριο Δημοτικού.

Δήμος Κηφισιάς (έως 16 Νοεμβρίου). Είναι 137 θέσεις με σύμβαση ΙΔΟΧ έως 8 μηνών. Οι 72 αφορούν προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων και υπάρχουν και θέσεις συνοδών απορριμματοφόρων.

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Δήμος Καβάλας (έως 19 Νοεμβρίου). Προσλαμβάνονται 39 άτομα, ως εργάτες γενικών καθηκόντων και συνοδοί απορριμματοφόρων.

Δήμος Φυλής (έως 23 Νοεμβρίου). Ζητούνται 11 άτομα: φύλακες, εργάτες γενικών καθηκόντων και εργάτες ταφής-εκταφής.

Δήμος Τρικκαίων (έως 23 Νοεμβρίου). Η προκήρυξη αφορά προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων σε δομές φιλοξενίας παιδιών.

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου (έως 26 Νοεμβρίου). Από τις 30 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται σε ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, για ΥΕ προβλέπονται προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων και εργάτες γενικών καθηκόντων.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να κάνουν αίτηση σε περισσότερες από μία προκηρύξεις, αρκεί να πληρούν τα προσόντα της καθεμιάς και να προσέχουν τις διαφορετικές ημερομηνίες λήξης. Τα πλήρη κείμενα, ο πίνακας θέσεων και οι ανακοινώσεις έκδοσης ΦΕΚ βρίσκονται στο asep.gr και στις ιστοσελίδες των φορέων.