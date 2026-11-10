ΔΥΠΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για 27.494 νέες θέσεις εργασίας με επιδότηση έως 11.817 ευρώ

Από σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στις 13:00 οι επιχειρήσεις μπορούν να προετοιμάζουν τις αιτήσεις τους – Η οριστική υποβολή ξεκινά στις 24 Νοεμβρίου – Ποιες προσλήψεις επιδοτούνται με 75%

Από το μεσημέρι της Τρίτης (10/11), στις 13:00, οι επιχειρήσεις μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα του ΟΠΣΚΕ και να αρχίσουν να στήνουν την αίτησή τους για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Στόχος είναι να βρουν δουλειά 27.494 άνεργοι, από 30 ετών και πάνω, με το βάρος να πέφτει στις γυναίκες και σε όσους έχουν περάσει τα 50. Η αίτηση θα μπορεί να κατατεθεί οριστικά από τις 24 Νοεμβρίου.

Το ποσό ανέρχεται σε 279.621.732 ευρώ δημόσιας δαπάνης, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ΕΚΤ+) και τον εθνικό προϋπολογισμό, μέσα από το πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027». Η δράση λέγεται επίσημα «Ανοικτό πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης για 12 μήνες σε ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω».

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Πόσα λαμβάνει ο εργοδότης

Η επιδότηση τρέχει για έναν χρόνο και βγαίνει από ένα μηνιαίο κόστος 1.313 ευρώ ανά θέση. Μέσα σε αυτό μπαίνουν οι μικτές αποδοχές, οι εργοδοτικές εισφορές, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας.

Το πόσο θα καλύψει το Δημόσιο εξαρτάται από το ποιον θα προσλάβει η επιχείρηση:

Άνδρας 30 έως 49 ετών: καλύπτεται το 50%, δηλαδή 656,50 ευρώ τον μήνα ή 7.878 ευρώ στον χρόνο.

Γυναίκα από 30 και πάνω ή άνδρας από 50 και πάνω: καλύπτεται το 75%, δηλαδή 984,75 ευρώ τον μήνα ή 11.817 ευρώ στον χρόνο.

Πώς γίνεται η αίτηση

Όλα γίνονται ηλεκτρονικά, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (app.opske.gr). Κανένα χαρτί με κατάθεση από κοντά και χρονοβόρες ουρές.

Από σήμερα η επιχείρηση μπορεί να ανοίξει την αίτηση, να γεμίσει τα πεδία, να ανεβάσει τα δικαιολογητικά και να τα ξαναδεί με την ησυχία της. Μπορεί να την αφήσει και προσωρινά αποθηκευμένη. Το κουμπί της οριστικής υποβολής όμως θα περιμένει.

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Στις 24 Νοεμβρίου ανοίγει η οριστική υποβολή και μένει ανοιχτή ώσπου να εξαντληθούν τα χρήματα του προϋπολογισμού. Όποιος έχει έτοιμη αίτηση, την κλείνει και την στέλνει. Όποιος δεν πρόλαβε να ασχοληθεί νωρίτερα, φτιάχνει καινούργια και την καταθέτει εκείνη τη μέρα.

Η προετοιμασία είναι προαιρετική, αλλά είναι η πρώτη φορά που δίνεται τέτοια δυνατότητα. Και επειδή το πρόγραμμα κλείνει όταν εξαντληθεί ο προϋπολογισμός, όποιος φτάσει στις 24 Νοεμβρίου με έτοιμο φάκελο έχει ένα σαφές προβάδισμα.

Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης υπάρχουν αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση. Περισσότερα στη σελίδα της ΔΥΠΑ: dypa.gov.gr/active-employment-policies.