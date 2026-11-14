Με άφθονο χιούμορ, αμοιβαίο αυτοσαρκασμό για την ηλικία τους και συγκινητικές αναμνήσεις γιόρτασαν ραδιοφωνικά τα 78α γενέθλια του Βρετανού μονάρχη ο Βασιλιάς Κάρολος και ο Έλτον Τζον, σε μια ξεχωριστή συνάντηση αφιερωμένη στα 50 χρόνια προσφοράς του φιλανθρωπικού οργανισμού The King’s Trust.

Ο Βασιλιάς Κάρολος βρέθηκε καλεσμένος στην ειδική έκδοση της εκπομπής «Elton John’s Rocket Hour» στο Apple Music, όπου οι δύο άνδρες αναπόλησαν τις μεγάλες συναυλίες που διοργανώθηκαν διαχρονικά για την ενίσχυση του οργανισμού, καθώς και τους καλλιτέχνες που στήριξαν το έργο του.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

King Charles III is celebrating his 78th birthday on Saturday, November 14, with traditional royal tributes and special events marking the occasion across Britain. Born on November 14, 1948, the monarch began his birthday celebrations a day early with a visit to Croydon, south London, where crowds sang "Happy Birthday" and presented him with a cake during celebrations marking the 750th anniversary of Surrey Street Market. Royal gun salutes are scheduled in London to honour the King, including ceremonies at Green Park and the Tower of London. The birthday also coincides with a special Apple Music broadcast featuring Charles and Sir Elton John, celebrating 50 years of The King’s Trust and its work supporting young people. Charles, who ascended the throne in September 2022 following the death of Queen Elizabeth II, also marks an official birthday in June with the traditional Trooping the Colour ceremony. #KingCharles #RoyalFamily #KingCharlesIII #BritishMonarchy #WorldTimes Διαφήμιση Διαφήμιση November 14, 2026

Ξεχωριστή θέση στη συζήτησή τους είχε η ιστορική συναυλία στο Wembley Arena το 1986, όταν ο Έλτον Τζον είχε ερμηνεύσει τη μεγάλη επιτυχία του «I’m Still Standing». Ο βασιλιάς Κάρολος αξιοποίησε το μήνυμα του τραγουδιού για να κάνει έναν εύστοχο παραλληλισμό με την πορεία του ιδρύματος, αλλά και τη δική τους αντοχή στον χρόνο.

King jokes with Elton John as he marks 78th birthday with radio show https://t.co/Ahbl6UN3dy — BBC News (UK) (@BBCNews) November 14, 2026

«Γνωρίζω ότι άνθρωποι σε κάθε είδους συνθήκες βρίσκουν έμπνευση σε αυτό το τραγούδι, όχι μόνο λόγω του υπέροχου πνεύματός του, αλλά και εξαιτίας του μηνύματος ανθεκτικότητας που μεταφέρει. Και σίγουρα, 40 χρόνια μετά από εκείνη την αξιοσημείωτη συναυλία, εμείς και το Trust εξακολουθούμε να στεκόμαστε όρθιοι», σημείωσε χαρακτηριστικά ο μονάρχης.

Η ατάκα του 79χρονου σταρ ήταν ακαριαία, προκαλώντας τα γέλια του Καρόλου: «Εγώ, πάντως, τώρα κάθομαι», απάντησε με χιούμορ ο Έλτον Τζον, με τον Βρετανό βασιλιά να συνεχίζει στο ίδιο αυτοσαρκαστικό ύφος: «Με διάφορα κομμάτια να αποκολλώνται πού και πού. Ξέρω ότι αυτό είναι ένα τρομερό πρόβλημα καθώς μεγαλώνουμε».

Διαφήμιση

Υπενθυμίζεται ότι και οι δύο άνδρες δίνουν τα τελευταία χρόνια τις δικές τους μάχες με την υγεία τους, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος εξακολουθεί να υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο, ενώ ο Έλτον Τζον έχει μιλήσει ανοιχτά για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει με την όρασή του.

Μισός αιώνας προσφοράς από το King’s Trust



Πέρα από τις χιουμοριστικές στιγμές, η συνάντηση αποτέλεσε φόρο τιμής στην πεντηκονταετή διαδρομή του The King’s Trust. Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 1976 από τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, ο οποίος αξιοποίησε την αποζημίωση που έλαβε κατά την αποχώρησή του από το Βασιλικό Ναυτικό, με σκοπό τη στήριξη νέων που αντιμετώπιζαν κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες.

Μετονομασμένος σε King’s Trust μετά την άνοδο του Καρόλου στον θρόνο το 2022, ο οργανισμός έχει βοηθήσει μέχρι σήμερα περισσότερους από ένα εκατομμύριο νέους ανθρώπους να αποκτήσουν επαγγελματικά εφόδια, να βρουν εργασία ή να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.