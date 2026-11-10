Life Style

Νίκος Καρβέλας: Κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι με ρεμπέτικο ήχο

Το αποτελεί την πρώτη γεύση από το άλμπουμ που ετοιμάζει ο συνθέτης

Νίκος Καρβέλας: Κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι με ρεμπέτικο ήχο
10/11/2026, 20:37
TANEA Newsroom
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Το νέο του τραγούδι με τίτλο «Καλημέρα» παρουσιάζει ο Νίκος Καρβέλας, λίγο καιρό μετά την κόντρα με την Άννα Βίσση.

Το «Καλημέρα» κυκλοφορεί από την NK Music, μέλος του Panik Entertainment Group, και ξεχωρίζει για το έντονο ρεμπέτικο ηχόχρωμά του. Αποτελεί τον προπομπό του νέου άλμπουμ του Νίκου Καρβέλα, ο οποίος συνεχίζει να πειραματίζεται με διαφορετικούς μουσικούς ήχους, διατηρώντας το προσωπικό του ύφος.

Το νέο τραγούδι είναι ήδη διαθέσιμο στις ψηφιακές streaming πλατφόρμες.

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Αννα Βίσση Νίκος Καρβέλας

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