Η Μαρία Ιωαννίδου απάντησε στις αναφορές της Εριέττας Μαυρουδή, πρώην συζύγου του Φρέντυ Γερμανού, σχετικά με τον γάμο τους και τη μητρότητα, με αφορμή συνέντευξη της τελευταίας. Η ηθοποιός και χορογράφος, μιλώντας σε εκπομπή του Alpha, εξέφρασε την έντονη ενόχλησή της για τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν, χαρακτηρίζοντάς τους «φτηνούς».

«Είναι ντροπή να λέγονται και να ακούγονται τέτοια πράγματα στον κόσμο που πιθανότατα δεν με ξέρει. Ας πάει κάπου να ηρεμήσει η γυναίκα, σε ένα τρελοκομείο. Είναι τρελή, δεν είναι στα καλά της. Εγώ δεν ασχολούμαι με τέτοια φτηνά πράγματα, γιατί είναι πολύ φτηνά και για μένα και για τον Φρέντυ και για τη μνήμη του και για όλα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Σχετικά με τον ισχυρισμό της Εριέττας Μαυρουδή ότι η ίδια συνόδευε τον δημοσιογράφο στο νοσοκομείο για τις ακτινοβολίες, η Μαρία Ιωαννίδου αντέτεινε: «Είναι δυνατόν να μην ήμουν δίπλα του όταν έκανε τις ακτινοβολίες; Απλώς επειδή εγώ ήμουν αρκετά νέα, δεν οδηγούσα και της είχα ζητήσει να μεταφέρουμε μία δυο φορές τον Φρέντυ, επειδή εκείνη οδηγούσε. Θέλω δεν θέλω, την ταυτότητα τη δίνεις. Τι κουταμάρες είναι αυτές; Ντροπή, ρε παιδιά. Ντροπή δηλαδή και που το ακούω ανατριχιάζω». Επιπλέον, η ηθοποιός αμφισβήτησε ότι κλήθηκε η πρώην σύζυγος στο νοσοκομείο κατά τις τελευταίες στιγμές του Φρέντυ Γερμανού, υποστηρίζοντας πως η ίδια βρισκόταν στο πλευρό του μέχρι το τέλος.

Όσον αφορά τη Ναταλία Γερμανού, η Μαρία Ιωαννίδου υποστήριξε ότι η παρουσιάστρια ένιωθε πικρία για την απουσία της μητέρας της: «Τι το έκανε τότε το παιδί άμα δεν το ήθελε; Της Ναταλίας της κακοφαινόταν. Πικραμένη ήταν η Ναταλία από όσο ξέρω. Δεν εκτιμούσε το γεγονός ότι την είχε παρατήσει η μητέρα της». Παράλληλα, διέψευσε ότι ο Φρέντυ Γερμανός εμπόδιζε τις εργασιακές επιδιώξεις της πρώην συζύγου του, τονίζοντας ότι στην ίδια παρείχε στήριξη. Η Μαρία Ιωαννίδου ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί επαφή με την Εριέττα Μαυρουδή, ενώ επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να διατηρήσει το επώνυμο Γερμανού και μετά τον θάνατό της.

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Η συνέντευξη της Εριέττας Μαυρουδή

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Κεραία», αποσπάσματα της οποίας προβλήθηκαν τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, η Εριέττα Μαυρουδή δήλωσε ότι δεν αισθάνθηκε ποτέ το μητρικό ένστικτο: «Είναι κάτι που δεν το αισθάνθηκα ποτέ και το λέω ευθαρσώς. Δεν ντρέπομαι. Δηλαδή κάποια στιγμή οι γυναίκες που είναι σαν και μένα πρέπει να τολμάνε να το λένε». Εξήγησε επίσης ότι το διαζύγιο από τον Φρέντυ Γερμανό προέκυψε λόγω διαφορετικών αντιλήψεων για την οικογένεια και την επαγγελματική της πορεία, χαρακτηρίζοντάς τον άνθρωπο «πατριαρχικής κοινωνίας».