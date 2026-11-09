Εριέττα Μαυρουδή: «Δεν ένιωσα ποτέ μητρότητα» – Η μητέρα της Ναταλίας Γερμανού σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Κεραία», η Εριέττα Μαυρουδή μίλησε ανοιχτά για τη σχέση με την κόρη της, Ναταλία Γερμανού, τον γάμο της με τον αείμνηστο Φρέντυ Γερμανό και τους λόγους που την οδήγησαν στο διαζύγιο.

Η ίδια παραδέχτηκε ευ ότι δεν ένιωσε ποτέ το λεγόμενο «μητρικό φίλτρο», τονίζοντας πως οι γυναίκες που αισθάνονται το ίδιο θα έπρεπε να το λένε ελεύθερα χωρίς ενοχές. Όπως εξήγησε, μπορεί να μην ήταν η «κλασική μαμά», ωστόσο η παρουσία της στη ζωή της Ναταλίας υπήρχε με τον δικό της τρόπο.

«Δεν έχω καμία μητρότητα και καμία διάθεση να αποκατασταθεί η μητρότητα μου. Δηλαδή είναι κάτι που δεν το αισθάνθηκα ποτέ και το λέω ευθαρσώς. Δεν ντρέπομαι. Δηλαδή κάποια στιγμή οι γυναίκες που είναι σαν και μένα πρέπει να τολμάνε να το λένε. Είναι μια αναπηρία, πιθανόν, να το δεχτώ, αλλά δεν μου έλειψε ποτέ αυτό το πράγμα. Με τον τρόπο μου ήμουν εκεί. Παρότι η Ναταλία παραπονιέται και λέει “ναι, ερχόσουν αλλά για να κάθεστε με τη Λελέ και να μιλάτε για άντρες”. Λέω ναι, γιατί εκεί περνούσα καλά. Παρότι δεν ήμουν ποτέ καμία μαμά με κουλουράκια και με “τι κάνεις μωράκι μου”, τουλάχιστον θέλω να πιστεύω απ’ ό,τι μου λέει και εκείνη, ότι μπόρεσα να της μεταδώσω αυτήν την αγάπη για την ανεξαρτησία, του να στέκεται στα πόδια της και να ασχολείται με τη δουλειά της πάρα πολύ. Η Ναταλία επίσης δεν έχει παιδιά διότι δεν το έχει και εκείνη με τη μητρότητα πρέπει να πω. Είναι άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ τα ζώα. Έχει τρία, τέσσερα σκυλιά και δώσ’ του, και είναι ένας άνθρωπος τον οποίο θαυμάζω πάρα πολύ».

Αναφερόμενη στο παρελθόν και στον γάμο της με τον Φρέντυ Γερμανό το 1964, η Εριέττα Μαυρουδή αποκάλυψε ότι οι αρχικές τους συμφωνίες για τη ζωή και την καριέρα ανατράπηκαν. Παρά το γεγονός ότι ο γνωστός δημοσιογράφος ήταν ένας γοητευτικός άντρας, οι παραδοσιακές και πατριαρχικές του απόψεις σχετικά με το ότι η σύζυγος δεν έπρεπε να δουλεύει, δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα. Όταν έμεινε έγκυος, η διαφωνία τους έγινε αγεφύρωτη, καθώς εκείνος επιθυμούσε παραδοσιακή οικογένεια.

Λόγω της νεαρής ηλικίας της, του κινδύνου να οδηγηθεί σε κατάθλιψη και του γεγονότος ότι το ζευγάρι είχε απομακρυνθεί πλήρως, αποφάσισε να πάρει διαζύγιο το 1967, ενώ χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός ότι ο Φρέντυ Γερμανός της ζητούσε αρχικά να κρατήσουν το χωρισμό μυστικό για να μπορεί να διατηρήσει την προσωπική του ζωή.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το διαζύγιο, την ανατροφή και επιμέλεια της μικρής τότε Ναταλίας ανέλαβε η μητέρα του δημοσιογράφου, Ελένη.