Γιώργος Πατούλης: «Τον Φεβρουάριο περιμένουμε το δεύτερο παιδί μας» – Έγκυος ξανά η Αναστασία Κοιλού

Ο Γιώργος Πατούλης μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για το δεύτερο παιδί που περιμένουν με την σύζυγό του, αλλά και για το... ποιος κάνει «κουμάντο» στο σπίτι τους

Σε μια τρυφερή και εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, αποκαλύπτοντας τον ερχομό του δεύτερου παιδιού του με τη σύζυγό του Αναστασία Κοιλού.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha, ο κ. Πατούλης μοιράστηκε τη μεγάλη του χαρά για τη νέα σελίδα στην οικογενειακή του ζωή, ανακοινώνοντας ότι η γέννηση του μωρού αναμένεται τον ερχόμενο Φεβρουάριο, ενώ περιέγραψε με ενθουσιασμό τη γεμάτη προκλήσεις οικογενειακή τους καθημερινότητα.

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Ο πρώην Περιφερειάρχης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα, παραδεχόμενος πως πριν από λίγα χρόνια δεν θα μπορούσε να διανοηθεί αυτή την εξέλιξη. Μετά το κλείσιμο ενός προηγούμενου κεφαλαίου στη ζωή του, όπως είπε, η μοίρα του επεφύλασσε μια ευχάριστη και δημιουργική ανατροπή:

«Καλώς να μας έρθει το δεύτερο μωρό και προφανώς η χαρά μας είναι μεγάλη. Τον Φεβρουάριο θα υπάρξει η γέννηση. Πρώτα ο Θεός. Είναι αλήθεια ότι είχα βγει από έναν κύκλο της ζωής μου ο οποίος είχε λήξει και σε καμία περίπτωση δεν περιμέναμε ότι θα φτάναμε σήμερα όχι μόνο να έχουμε παντρευτεί, όχι μόνο να έχουμε έναν γιο, αλλά και να περιμένουμε να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο την οικογένειά μας».

Ποιος είναι ο «πρόεδρος» στο σπίτι

Η οικογένεια Πατούλη κινείται πάντως προς το παρόν στους ρυθμούς του πρώτου τους γιου, του μικρού Νικόλα, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει να πηγαίνει σε βρεφονηπιακό σταθμό.

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Ο ευτυχής πατέρας αναφέρθηκε με χιούμορ και αγάπη στα χαρακτηριστικά του γιου του, εκφράζοντας την επιθυμία του να μοιάσει στη μητέρα του, παρόλο που πολλοί διακρίνουν ομοιότητες με τον ίδιο. «Εγώ θα έλεγα ότι θέλω να μοιάζει στη μητέρα του. Πολλοί λένε ότι μοιάζει σε εμένα. Προφανώς αυτό και με ικανοποιεί. Σίγουρα έχει πάρει τα μάτια της Αναστασίας» δήλωσε, αναφερόμενος στη σύζυγό του.

Περιγράφοντας με ειλικρίνεια τις ισορροπίες μέσα στο σπίτι, ο Γιώργος Πατούλης παραδέχθηκε πως η σύζυγός του έχει τον πρώτο λόγο στη διαχείριση της καθημερινότητας. Όπως σημείωσε με αφοπλιστική διάθεση:

«Ο πρόεδρος του σπιτιού θα πρέπει να είναι η σύζυγος και η μητέρα των παιδιών. Κάνω ό,τι είναι δυνατόν, αλλά μέσα από κάποιες εντολές τις οποίες εισπράττω, αλλά και σε κάθε περίπτωση και από αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να κάνω έτσι κι αλλιώς».

Η ημέρα του, μάλιστα, ξεκινά πάντα με μια πολύ συγκεκριμένη και γλυκιά υποχρέωση, καθώς, όπως αποκάλυψε, το πρώτο πράγμα που κάνει μόλις ξυπνήσει είναι να ετοιμάσει το γάλα του Νικόλα, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη… «ξυπνητηριού» για όλη την οικογένεια.