«Πού να τα βρω ρε μεγάλε;» – Η χιουμοριστική απάντηση Μητσοτάκη σε παιδί από τις Σέρρες που του ζήτησε 2.000 ευρώ

Η σύντομη συνομιλία καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των χρηστών

Μια απρόσμενη συνομιλία είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα μικρό αγόρι κατά την επίσκεψή του στις Σέρρες, όταν το παιδί τον πλησίασε και του ζήτησε 2.000 ευρώ.

Το περιστατικό καταγράφηκε από τις τηλεοπτικές κάμερες, την ώρα που ο πρωθυπουργός συνομιλούσε με πολίτες και αντάλλασσε χαιρετισμούς με όσους είχαν συγκεντρωθεί για να τον συναντήσουν.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο μικρός δεν δίστασε να απευθυνθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας του ευθέως το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Το αίτημά του προκάλεσε την αντίδραση του πρωθυπουργού, ο οποίος απάντησε με χιούμορ.

Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Πού να τα βρω ρε μεγάλε, με πέρασες για τράπεζα;», είπε ο πρωθυπουργός, προκαλώντας γέλια στους παρευρισκόμενους.

Η σύντομη συνομιλία καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των χρηστών.